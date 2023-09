Njoftohet data e publikimit të Football Manager 2024

Sega ka zbuluar se Football Manager 2024 do të publikohet më 6 nëntor. Loja do të jetë e disponueshme në platforma të ndryshme, duke përfshirë PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S dhe telefonat inteligjentë. Ky do të jetë kësti i 20-të në serinë Football Manager dhe do të jetë loja e parë e serisë që do të lançohet në Japoni.

Një veçori domethënëse e FM24 është disponueshmëria e tij në Xbox Game Pass në fillim për përdoruesit e PC dhe Xbox Series X/S. Për më tepër, Football Manager 2024 Mobile do të jetë i aksesueshëm përmes Netflix, pas përfshirjes së FM23 Touch në Apple Arcade.

Sports Interactive, ekipi i zhvillimit pas lojës, shprehu entuziazmin e tyre për lëshimin në Japoni dhe prezantimin e mbështetjes në gjuhën japoneze. Kjo, së bashku me integrimin e lojës në Netflix, i cili ka një bazë të gjerë abonentësh prej mbi 230 milionë njerëz në mbarë botën, paraqet një mundësi të rëndësishme për komunitetin e lojtarëve të Football Manager që të rritet edhe më tej.

Para-porositë për Football Manager 2024 janë aktualisht të hapura, duke ofruar një zbritje prej 10 për qind deri në ditën zyrtare të prezantimit. Porositja paraprake gjithashtu jep akses në një periudhë të hershme aksesi për lojtarët e PC/Mac afërsisht dy javë përpara lëshimit të lojës.

Vlen të përmendet se Football Manager 2024 pritet të jetë kësti i fundit përpara një riparimi të madh që do të bëhet vitin e ardhshëm me FM25. Në një intervistë me Eurogamer, Miles Jacobson, shefi i Sports Interactive, shprehu zhgënjimin e tij personal me hyrjen e mëparshme në seri, pavarësisht nga popullariteti i tij i jashtëzakonshëm.

Burimet:

– Eurogamer

- Sega

Përkufizime:

– Xbox Game Pass: Një shërbim abonimi i ofruar nga Microsoft që ofron akses në një bibliotekë lojërash për një tarifë mujore.

– Qasja e hershme: Një periudhë përpara lëshimit zyrtar të një loje gjatë së cilës lojtarët mund të hyjnë dhe të luajnë lojën ndërsa ajo është ende në zhvillim ose testim.