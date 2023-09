Football Manager 2024 Mobile vjen në Lojërat Netflix në nëntor

By

Football Manager, seriali i njohur i videolojërave nga SEGA, do të bëjë debutimin e tij celular në Netflix Games në nëntor 2023. Publikimi i ardhshëm, i titulluar "Football Manager 2024 Mobile" vlerësohet si edicioni më i kompletuar deri më sot dhe i lejon lojtarët të mbledhin një skuadra e futbollistëve nga liga të ndryshme.

Loja do të lëshohet njëkohësisht në celular së bashku me botimet e kutisë dhe dixhitale për konzollat ​​kryesore dhe platformat e PC-ve si Steam, Epic Games dhe Xbox Game Pass. Përparimi i mëparshëm nga edicioni 2023 i Football Manager mund të transferohet në versionin e ri, por do të kërkohet një abonim në Netflix për të luajtur.

Vlen të theksohet se Football Manager 2024 Mobile, si të gjitha lojërat e tjera në Netflix (në total 74 tituj), nuk do të përmbajë asnjë reklamë apo mikrotransaksion. Në një postim zyrtar në blog, Netflix thekson shtrirjen e tij globale dhe bazën e anëtarësimit si arsye për lëvizjen e lojës në platformën e tyre, duke lejuar më shumë lojtarë të hyjnë në lojë se kurrë më parë.

Për të shkarkuar Football Manager 2024 Mobile, lojtarët ekzistues me anëtarësim në Netflix mund ta gjejnë dhe instalojnë lojën përmes aplikacionit celular Netflix pas lëshimit të saj. Ai do të vendoset në një rresht të dedikuar të Lojërave në telefonat Apple dhe një skedë të veçantë të Lojërave në pajisjet Android. Sidoqoftë, loja nuk do të jetë e disponueshme përmes aplikacionit Netflix në PC, TV dhe konzollat ​​e lojërave.

Ky bashkëpunim midis SEGA dhe Netflix shënon lojën e tyre të dytë së bashku, pas publikimit të Sonic Prime Dash në fillim të këtij viti. Detaje të mëtejshme rreth versionit Netflix të Football Manager do të zbulohen në fund të tetorit.

Me afrimin e datës së lëshimit, lojtarët dhe fansat e Football Manager mund të parashikojnë përvojën e re celulare në Netflix Games, duke zgjeruar shtrirjen e lojës popullore simuluese të menaxhimit të futbollit në një audiencë më të gjerë.

Burimet:

– Postimi në Blog i Lojërave Netflix

- SEGA