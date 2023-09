Avantazhi i Parë përvetëson ID Infinite të Ofruesit të Teknologjisë Biometrike

First Advantage, një ofrues i shërbimeve të shqyrtimit dhe verifikimit të sfondit të punësimit, ka njoftuar blerjen e ofruesit të teknologjisë biometrike, Infinite ID, për 41 milionë dollarë në para. Blerja synon të zgjerojë rrjetin e First Advantage dhe ofertat e verifikimit të identitetit për klientët e saj në SHBA.

Infinite ID, me seli në Hicksville, Nju Jork, është një kompani portofoli e firmës private të investimeve Enlightenment Capital. Kompania pritet të gjenerojë më shumë se 10 milionë dollarë të ardhura vjetore. Ofruesi i teknologjisë biometrike ofron mjete identifikimi dhe vërtetimi për sektorë të ndryshëm, duke përfshirë mbrojtjen dhe inteligjencën, sigurinë kombëtare, zbatimin e ligjit, sigurinë kufitare, reagimin ndaj fatkeqësive dhe menaxhimin e emergjencave, dhe sigurinë e korporatës.

CEO i First Advantage, Scott Staples, deklaroi se softueri i Infinite ID plotëson ofertat ekzistuese të RightID dhe Shërbimeve Dixhitale të Identitetit të kompanisë. Kjo blerje shihet si një hap i rëndësishëm drejt zgjerimit të portofolit të produkteve dhe biznesit kryesor të First Advantage.

Me këtë blerje, First Advantage synon të rrisë aftësitë e saj në ofrimin e zgjidhjeve të avancuara të teknologjisë biometrike për të ndihmuar punëdhënësit të zvogëlojnë rrezikun dhe të ruajnë pajtueshmërinë. Autentifikimi biometrik ofron një nivel të lartë sigurie duke përdorur karakteristika unike fizike ose të sjelljes, si shenjat e gishtërinjve, njohja e fytyrës ose skanimi i irisit, për të verifikuar identitetin e një individi.

Burimet: First Advantage, Infinite ID

