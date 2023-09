Seria 9 e Apple Watch: Performanca e përmirësuar dhe saktësia e përmirësuar e gjetjes sime

Apple Watch Series 9 i sapo shpallur prezanton disa përditësime emocionuese që do të përmirësojnë përvojën e përdoruesit. Ndërsa nuk ka ridizajnim të dukshëm të harduerit ose sensorë të rinj shëndetësorë, Seria 9 krenohet me një procesor të përditësuar me brez ultra të gjerë. Ky përditësim i procesorit, i njohur si S9, është rritja e parë e vërtetë e performancës në tre vjet, duke siguruar një rritje të konsiderueshme të shpejtësisë dhe reagim të përmirësuar në krahasim me modelet e mëparshme.

Përveç performancës së përmirësuar, Apple Watch Series 9 përmban ndriçim të rritur, duke arritur deri në 2000 nit për shikueshmëri më të mirë në dritën e diellit dhe deri në 1 nit kur zbehet. Një përmirësim i dukshëm është përpunimi në pajisje i komandave zanore Siri, duke rezultuar në kohë më të shpejta përgjigjeje. Përdoruesit tani mund të pyesin Siri-n për modelet e tyre të gjumit, rrahjet e zemrës në këmbë, nivelin e aktivitetit, madje edhe të regjistrojnë të dhëna shëndetësore si pesha ose marrja e ilaçeve duke përdorur vetëm zërin e tyre. Pyetjet shëndetësore të Siri do të zgjerohen në më shumë gjuhë më vonë këtë vit.

Apple ka prezantuar gjithashtu një mënyrë të re për të lëshuar komanda me veçorinë Double Tap. Përdoruesit thjesht mund të prekin gishtin dhe gishtin e madh së bashku dy herë për t'iu përgjigjur thirrjeve, për të ndaluar kohëmatësit dhe për të kryer veprime të tjera të shpejta. Ky funksion do të jetë i disponueshëm muajin e ardhshëm.

Pavarësisht nga ndriçimi i rritur dhe veçoritë e përmirësuara, Apple Watch Series 9 ruan një jetëgjatësi të baterisë "gjithë ditën" prej 18 orësh. Seria e 9-të është në dispozicion për porositje paraprake duke filluar nga sot, me dërgesë të caktuar për 22 shtator 2023. Çmimi fillestar për Apple Watch Series 9 është 399 dollarë.

Për ata që janë të interesuar në opsionet e personalizimit, shiritat e rinj Hermes dhe Nike për Apple Watch mund të porositen gjithashtu sot dhe do të jenë të disponueshme në dyqane më 22 shtator. Modelet e aluminit të Serisë 9 vijnë në ngjyra të ndryshme, duke përfshirë dritën e yllit, mesnatën, argjendin, (PRODUCT) E KUQE dhe rozë, ndërsa edicioni inox është i disponueshëm në ar, argjend dhe grafit. Edicioni Hermes ofron opsione çelik inox në ngjyrë argjendi ose të zezë hapësinore.

Në përgjithësi, Apple Watch Series 9 sjell një rritje të shumëpritur të performancës dhe funksionalitet të përmirësuar në linjën popullore të orëve inteligjente. Me procesorin e përditësuar, aftësitë e përmirësuara të Siri dhe veçoritë e reja si Double Tap për veprime të shpejta, Seria 9 premton të sigurojë një përvojë të përmirësuar të përdoruesit.

