Sipas një akademiku kryesor kinez, monedhat dixhitale do të ndihmojnë në de-dollarizimin për Kinën dhe aleatët e saj. Huang Qicai, Zëvendës Drejtor i Akademisë së Shkencave Sociale Fujian, shprehu këtë pikëpamje në një opinion për Guangming Daily. Huang deklaroi se procesi i de-dollarizimit ka filluar tashmë në vende të ndryshme dhe do të çojë në multipolarizimin e monedhës botërore, ndërsa kombet përpiqen të distancohen nga USD.

Huang beson se fiatet dixhitale, si juani dixhital i Kinës, do të luajnë një rol në këtë proces afatgjatë. Ai sugjeron që monedhat dixhitale ndërkombëtare kanë potencialin për të inovuar dhe për të kontribuar në de-dollarizimin. Ndërsa aplikimet e monedhave dixhitale vazhdojnë të maturohen, Huang propozon mundësinë që një "monedhë botërore" super-sovrane të shfaqet dhe të bëhet qendra e sistemit ndërkombëtar të qeverisjes monetare. Ndërsa Huang nuk deklaron në mënyrë eksplicite se juani dixhital i Kinës duhet të përmbushë këtë rol, ai përmend platformën e pagesave BRICS, BRICS Pay, në artikullin e tij.

BRICS Pay është një platformë e ardhshme e pagesave dixhitale të decentralizuara. Huang thekson se nëse sfidat e ndërveprimit mund të zgjidhen, monedhat dixhitale të bankës qendrore (CBDC) mund të integrohen me BRICS Pay. Veçanërisht, Kina, Rusia dhe Brazili kanë bërë përparim të rëndësishëm me projektet e tyre përkatëse të monedhës dixhitale. Huang pohon se CBDC-të me të vërtetë mund të kontribuojnë në de-dollarizimin përmes transaksioneve ndërkufitare dypalëshe ose shumëpalëshe të lehtësuara nga projektet e urave të monedhës dixhitale.

Një tjetër aspekt thelbësor që thekson Huang është nevoja për të thyer dominimin e sistemit të mesazheve bankare SWIFT, i cili kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara. Ai pohon se është e nevojshme që aleatët kinezë të promovojnë fuqishëm de-dollarizimin në fusha kyçe si energjia dhe mallrat. Huang sugjeron që shkëmbimet e monedhës dhe vendosja me vendet prodhuese të mallrave duke përdorur monedhat vendase dhe juanin gradualisht dobësojnë lidhjen midis naftës dhe dollarit amerikan.

Si përfundim, monedhat dixhitale, veçanërisht juani dixhital i Kinës, kanë potencialin për të ndihmuar në procesin e de-dollarizimit. Duke promovuar përdorimin e fiateve dixhitale dhe duke adresuar sfidat e ndërveprimit, kombet si Kina dhe aleatët e saj mund të zvogëlojnë varësinë e tyre në USD dhe të promovojnë multipolarizimin e monedhës botërore.

