Euro Truck Simulator 2 DLC prezanton punët moderne të bojrave të linjave

Euro Truck Simulator 2 ka lëshuar një DLC të ri të quajtur Modern Lines Paint Jobs Pack, duke i lejuar lojtarët të personalizojnë kamionët e tyre me dizajne unike dhe të dhëmbëzuara. DLC ofron gjashtë tema dizajni, duke përfshirë Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner dhe Two Fold. Çdo dizajn mund të aplikohet në çdo kamion në simulator dhe mund të personalizohet më tej me opsionet e ngjyrave. Punimet e bojës shtrihen gjithashtu në të gjitha rimorkiot që mund të lyhen në pronësi.

Modern Lines Paint Jobs Pack ofrohet në Steam për 1.69 £ / 1.99 € / 1.99 dollarë. Lojtarët mund të zgjedhin dizajnin e tyre të preferuar dhe t'i bëjnë kamionët e tyre të dallohen në rrugët virtuale. Publikimi i kësaj DLC vjen pas paraafishimeve të fundit për DLC-në e ardhshme të Ballkanit Perëndimor, i cili do të paraqesë tragete dhe monumente të reja në rajonet e Ankonës dhe Barit.

Euro Truck Simulator 2 vazhdon të ofrojë përmbajtje dhe përditësime të reja për të përmirësuar përvojën e lojërave për lojtarët. Përveç DLC-ve, loja kohët e fundit sfidoi lojtarët me një sfidë pa GPS, duke shtuar një nivel shtesë vështirësie dhe realizmi për ata që kërkojnë një sfidë më të madhe.

Nëse jeni adhurues i Euro Truck Simulator 2, Modern Lines Paint Jobs Pack është një mënyrë e shkëlqyeshme për të shtuar pak dhunti në përvojën tuaj virtuale të kamionëve. Zgjidhni dizajnin tuaj të preferuar dhe dilni me stil!

Burimi: SCS Software