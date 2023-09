Mbikëqyrësit e BE-së kërkojnë reagime mbi propozimin e Microsoft për marrjen e Activision Blizzard

By

Rregullatorët e Bashkimit Evropian po kërkojnë të dhëna për planet e rishikuara të Microsoft për të marrë miratimin rregullator në Mbretërinë e Bashkuar për blerjen prej 69 miliardë dollarësh të Activision Blizzard. Komisioni Evropian, i cili tashmë ndriçoi marrëveshjen në maj, po kërkon reagime nga kompanitë e lojërave për të përcaktuar nëse propozimi i fundit i Microsoft për Autoritetin e Konkurrencës dhe Tregjeve të Mbretërisë së Bashkuar do të ishte pro konkurrencës.

Burime të njohura me çështjen raportojnë se zgjidhja e propozuar për Mbretërinë e Bashkuar synon të bindë CMA-në të anulojë veton e saj fillestare të transaksionit. Sipas propozimit të ri, Ubisoft Entertainment SA do t'i jepen të drejtat për të shpërndarë lojëra Activision. Ky mjet do të zbatohej në mbarë botën, përveç në Zonën Ekonomike Evropiane.

Komisioni Evropian shprehu interesin e tij për të monitoruar nga afër zhvillimet në MB dhe për të vlerësuar ndikimin e tyre të mundshëm në çështjen e BE-së. Megjithatë, Microsoft ende nuk ka komentuar mbi këto zhvillime të fundit.

AQM-ja pritet të marrë vendimin e saj për marrjen në dorëzim deri më 18 tetor. Mbikëqyrësit e BE-së po vëzhgojnë nga afër situatën dhe reagimet shtesë nga firmat e lojërave do të luajnë një rol vendimtar në përcaktimin e rrugës përpara për blerjen e Activision Blizzard nga Microsoft.

Ky artikull bazohet në informacionin e marrë nga Bloomberg.