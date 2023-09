Publikimi i Portaleve të Magjepsura është vonuar në ndërprerje

By

Enchanted Portals, një platformer shumë i pritur 2D i frymëzuar nga Cuphead, ka njoftuar një vonesë në lëshimin e tij në Nintendo Switch. Fillimisht e planifikuar të lansohej më 6 shtator, loja tani do të dalë "disa javë më vonë" së bashku me versionet PS4 dhe Xbox One të lojës, sipas zhvilluesit Xixo Games Studio në Twitter.

Megjithëse versioni PC i Enchanted Portals ishte në gjendje të përmbushte datën e lëshimit më 5 shtator, përshtypjet e hershme të lojës kanë qenë më pak se yjore. Shqyrtimet e përdoruesve të Steam aktualisht qëndrojnë në "Kryesisht negative", me shumë përdorues që përmendin problemet e kontrollit si një nga çështjet kryesore. Shpresohet që vonesa në lëshimin e versionit Switch do t'u japë zhvilluesve kohën e nevojshme për të adresuar këto probleme dhe për të ofruar një përvojë më të mirë të lojrave.

Enchanted Portals është një platformë 2D e bashkëpunimit që ndjek historinë e dy magjistarëve fillestarë të quajtur Bobby dhe Penny, të cilët e gjejnë veten të mbërthyer midis dimensioneve. Loja përmban muzikë tërheqëse, art simpatik të kohës së vjetër dhe komedi të pandërprerë, duke premtuar një përvojë të çuditshme dhe të shpejtë të lojërave. Lojtarët mund të presin faza sfiduese të platformës, beteja emocionuese të shefit dhe një arsenal të fuqishëm magjish dhe lëvizjesh për të kapërcyer pengesat dhe për të përparuar gjatë lojës.

Ndërsa vonesa mund të zhgënjejë tifozët që prisnin me padurim lëshimin, është një hap i nevojshëm për të siguruar që loja të përmbush standardet e cilësisë që priten nga lojtarët. Qëndroni të sintonizuar për njoftime të mëtejshme në lidhje me datën e re të lëshimit të Portals Enchanted në Nintendo Switch.

