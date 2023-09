Studio e ingranazheve thuhet se është prekur nga përpjekjet për ristrukturim të Embracer Group

Sipas raporteve të fundit, Gearbox Studio është studioja më e fundit që ndikohet nga përpjekjet e vazhdueshme për ristrukturim të Embracer Group. Embracer Group kishte njoftuar një program gjithëpërfshirës ristrukturimi në qershor për t'u rikuperuar nga shpenzimet e tij të konsiderueshme ndër vite dhe një rënie prej 40 për qind në çmimin e aksioneve pas një partneriteti strategjik të dështuar me Savvy Games Group.

Si pjesë e ristrukturimit, një studio tjetër në pronësi të Embracer, Volition Games, u mbyll menjëherë në fund të muajit të kaluar. Tani, Reuters raporton se Gearbox mund të jetë studioja e radhës që do të lëshohet nga Embracer. Embracer thuhet se po punon me bankat e investimeve Goldman Sachs dhe Aream & Co për të eksploruar opsionin e shitjes së Gearbox. Ata tashmë kanë marrë interes nga të tretët që kërkojnë të blejnë studion.

Vlen të theksohet se çmimet e aksioneve të Embracer kanë shënuar një ndryshim pozitiv pas këtij lajmi. Gearbox, i cili u ble nga Embracer në 2021, kishte rezultate të përziera me lëshimet e tij të fundit të lojërave. Shitjet e New Tales from the Borderlands raportohet se ishin të ulëta, sipas botuesit Take-Two. Megjithatë, një tjetër spin-off i Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, i tejkaloi pritjet. CEO Randy Pitchford kishte deklaruar më parë se përvojat e ardhshme ishin tashmë në zhvillim.

Si botues, Gearbox ka plane të lëshojë Hyper Light Breaker dhe Homeworld 3 në fillim të vitit 2024. Mund të shfaqen më shumë zhvillime në lidhje me përpjekjet për ristrukturimin e Embracer Group dhe të ardhmen e Gearbox.