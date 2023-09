Pajisjet e reja elektronike për teleskopin më të madh radio janë më të qeta se një telefon celular në Hënë

Pajisjet e reja elektronike të quajtura kuti SMART janë zhvilluar për të fuqizuar antenat e teleskopit me frekuencë të ulët të grupit të kilometrave katrorë (SKA), i cili aktualisht është në ndërtim e sipër në Australinë Perëndimore. Këto pajisje janë aq të qeta sa që lëshojnë më pak rrezatim elektromagnetik sesa një telefon celular i vendosur në sipërfaqen e hënës.

Teleskopi SKA Low, së bashku me homologun e tij me frekuencë të mesme në Afrikën e Jugut, do të jetë radioteleskopi më i madh dhe më i ndjeshëm në botë sapo të vihet në funksion. Me 131,072 antena dipole, ai do të ketë aftësinë për të zbuluar sinjale të dobëta radio nga rajonet më të largëta të universit.

Megjithatë, kjo ndjeshmëri e lartë e bën teleskopin të prekshëm ndaj ndërhyrjeve nga burimet njerëzore të valëve të radios. Edhe pajisjet elektronike në bordin e satelitëve Starlink të SpaceX, të cilët orbitojnë 342 milje mbi Tokë, mund të zbulohen nga antenat e teleskopit. Kjo ndërhyrje mund të ndikojë negativisht në kërkimet astronomike dhe të pengojë kërkimin e shenjave të jetës jashtëtokësore.

Për të adresuar këtë çështje, rreth teleskopit është krijuar një zonë e qetë me radio, ku përdorimi i telefonave celularë dhe radiotransmetuesve është i rregulluar rreptësisht. Për më tepër, inxhinierët në Qendrën Ndërkombëtare për Kërkimet e Astronomisë në Radio (ICRAR) në Universitetin Curtin kanë zhvilluar pajisje speciale të shpërndarjes së fuqisë dhe sinjalit për teleskopin që lëshojnë rrezatim elektromagnetik minimal.

Këto pajisje janë ndërtuar duke përdorur komponentë radio-qetësues dhe janë të përfshira në mbështjellës të veçantë për të parandaluar daljen e çdo rrezatimi. Gjatë testimit, pajisjet lëshuan më pak rrezatim sesa ai që do të arrinte te antenat nga një telefon celular në sipërfaqen e hënës.

Ndërtimi i teleskopit SKA filloi në dhjetor 2022 pas më shumë se 30 vitesh përgatitje. Zonat e teleskopit në Australi dhe Afrikën e Jugut do të kenë një sipërfaqe të kombinuar grumbullimi prej 1 kilometër katror. Faqja australiane do të fokusohet në valët e radios me frekuenca midis 50 dhe 350 MHz, ndërsa grupi i Afrikës së Jugut do të fokusohet në gjatësi vale më të gjata midis 350 MHz dhe 15.4 GHz.

Duke përdorur radio teleskopë të ndjeshëm si SKA, astronomët mund të zbulojnë valë radio që janë në gjendje të depërtojnë pluhurin dhe mbeturinat, duke u mundësuar atyre të vëzhgojnë pjesë të kozmosit që përndryshe do të ishin të padukshme për llojet e tjera të teleskopëve. Teleskopët SKA pritet të revolucionarizojnë të kuptuarit tonë për universin dhe të japin detaje të paprecedentë mbi evolucionin dhe fenomenet misterioze të tij.

Burimet:

– Artikulli burimor: “Pajisjet e reja elektronike për të fuqizuar radio teleskopin më të madh janë më të qetë se një telefon celular në hënë” nga Doris Elin Salazar

– Observatori me grup kilometër katror (SKAO)

– Qendra Ndërkombëtare për Kërkimet e Radio Astronomisë (ICRAR)