Ed Boon zbulon lëkurën e Jean Claude Van Damme për Johnny Cage në "Mortal Kombat 1" gjatë intervistës së Hot Ones

Gjatë një interviste të fundit të 'Hot Ones', Ed Boon, drejtori i lojës origjinale Mortal Kombat, ndau një përditësim emocionues për fansat. Ai zbuloi një lëkurë të re për personazhin Johnny Cage bazuar në heroin e aksionit të viteve '80 Jean Claude Van Damme. Ky dizajn i lëkurës i bën homazh paraqitjes së Van Damme në filmin Bloodsport, i cili shërbeu si frymëzim për Mortal Kombat dhe personazhin Johnny Cage.

Boon shprehu entuziazmin e tij për përfshirjen e Van Damme në Mortal Kombat 1, duke e quajtur atë një "moment vërtetues rrethi të plotë" për ekskluzivitetin. Van Damme i bashkohet legjendave të tjera të viteve '80 si Robocop dhe Terminator të cilët janë shfaqur në lojë.

Lëkura e re do të shfaqë ngjashmërinë e Van Damme dhe zërin e tij kur aplikohet te Johnny Cage. Është ende e paqartë nëse regjistrimet e zërit janë të reja apo vijnë nga puna e mëparshme e Van Damme.

Mortal Kombat 1 tashmë krenohet me një listë të mbushur me yje, me paketën e parë të Kombat që përfshin personazhe kryqëzimi si Homelander, Omni-Man dhe Peacemaker. Jo vetëm kaq, por talenti i listës A si Megan Fox i është shtuar kastit si luftëtarja vampirike Nitara.

Loja e ardhshme Mortal Kombat 1 do të jetë një rindezje e butë e serisë dhe marrja e ngjashmërisë së Van Damme është një hap i rëndësishëm në nisjen e kësaj epoke të re të ekskluzivitetit. Loja është planifikuar të dalë më 14 shtator për PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch dhe PC.

Burimi: The Nerd Stash