Drop prezanton versionet e përmirësuara të tastierave mekanike Ctrl, Alt dhe Shift

Drop, prodhuesi i tastierës mekanike i blerë së fundmi nga Corsair, ka zbuluar versionet e reja të tastierave të tij të njohura, duke përfshirë Alt V2, Ctrl V2 dhe Shift V2. Këto modele të reja vijnë me përmirësime të ndryshme për të rritur performancën dhe përputhshmërinë.

Një nga përmirësimet domethënëse është shtimi i mbështetjes për çelsat me pesë kunja në vend të çelsave me tre kunja. Ky përmirësim lejon që tastierat të jenë të përputhshme me një gamë më të gjerë të ndërprerësve pas tregtimit jashtë kutisë. Për më tepër, modelet e reja tani mbështesin zyrtarisht softuerin e personalizimit VIA, duke u ofruar përdoruesve një mjet të fuqishëm për të modifikuar cilësimet e tastierës së tyre.

Për të përmirësuar akustikën e tastierave, Drop ka shtuar shtresa shtesë shkume në ndërtimin e tyre. Kjo ndihmon për të reduktuar kumbimin dhe për të krijuar një tingull më të kënaqshëm gjatë shkrimit. Stabilizuesit, përgjegjës për mbajtjen e palëvizshme të çelësave më të mëdhenj, siç është shiriti i hapësirës, ​​janë përmirësuar gjithashtu për të përmirësuar cilësinë e zërit të tyre.

Tastierat ende kanë një trup alumini dhe çelsat janë të orientuar në një drejtim "nga veriu", duke lejuar transmetimin më të mirë të dritës përmes çelësave. Megjithatë, ky orientim mund të kufizojë pak përputhshmërinë e tastierës pas tregut.

Drop ofron konfigurime të ndryshme për tastierat. Ato mund të blihen si tastiera të para-ndërtuara ose si komplete të zhveshura për përdoruesit që preferojnë të përdorin çelësat dhe kapëset e tyre. Alt V2 dhe Ctrl V2 janë të disponueshme me kuti të profilit të ulët dhe të lartë, duke i lejuar përdoruesit të zgjedhin estetikën e tyre të preferuar.

Interesante, Drop gjithashtu ofron komponentët e përmirësuar si përmirësime pas tregut për pronarët ekzistues të Ctrl, Alt dhe Shift që nuk duan të blejnë një tastierë krejtësisht të re.

Në përgjithësi, këto versione të reja të tastierave Ctrl, Alt dhe Shift sjellin një sërë përmirësimesh, duke i bërë ato më konkurruese në treg. Me përputhshmërinë e përmirësuar të ndërprerësit, mbështetjen e softuerit të personalizueshëm dhe akustikën e përmirësuar, këto tastiera ofrojnë një opsion bindës për të apasionuarit pas tastierës mekanike.

