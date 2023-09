Ndihma e bizneseve të vogla me prodhim dhe marketing dixhital: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, një biznes i vogël me bazë në Big Stone Gap, Virxhinia, është i fokusuar në ofrimin e shërbimeve dixhitale të prodhimit dhe marketingut për bizneset e tjera të vogla. Kompania kohët e fundit mori një grant prej 10,000 dollarësh për përputhjen e kapitalit fillestar nga Autoriteti i Zhvillimit Ekonomik të Virxhinias Coalfield (VCEDA) për të mbështetur rritjen e saj.

E themeluar nga Justin Falin në dhjetor 2022, Just Adventure Productions ofron një sërë shërbimesh duke përfshirë videografinë, videografinë me dron dhe marketingun e mediave sociale. Kompania synon të jetë agjencia premierë e prodhimit dhe marketingut të mediave dixhitale në rajon, duke mbështetur suksesin e banorëve dhe bizneseve në Virxhinia Jugperëndimore.

Përveç ofertave të saj aktuale, Just Adventure Productions ka plane për zgjerimin e ardhshëm, duke përfshirë dizajnin e uebit, aplikacionet celulare dhe shërbimet e trajnimit të mediave sociale. Kompania parashikon të bëhet një biznes i besueshëm dhe me reputacion që ndihmon bizneset të kalojnë në epokën dixhitale të medias dhe marketingut.

Me një sfond në komunikimet masive dhe katër vjet përvojë prodhimi, Justin Falin është duke udhëhequr rritjen e kompanisë. Ai është gjithashtu anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare të Videografëve të Dasmave dhe Ngjarjeve dhe është duke plotësuar kriteret për të marrë certifikatën WEVA International Merited Professional Videographer. Kompania aktualisht punëson një punonjës me kohë të plotë dhe një punonjës me kohë të pjesshme, me plane për t'u zgjeruar në deri në katër punonjës me kohë të plotë dhe dy punonjës me kohë të pjesshme brenda pesë viteve.

Një nga avantazhet kryesore për Just Adventure Productions ishte granti i kapitalit fillestar të VCEDA. Granti ndihmoi kompaninë të blinte pajisje të shtrenjta të nevojshme për operacionet e saj. Pa grantin, Justin do t'i duhej të hynte në borxhe për të blerë pajisjet e duhura. Granti ka qenë një nxitje e rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e kompanisë.

Në përgjithësi, Just Adventure Productions synon të mbështesë bizneset e tjera të vogla në nevojat e tyre të marketingut dixhital, duke ofruar zgjidhje me shërbim të plotë për t'i ndihmuar ata të tregojnë historinë e tyre, të shfaqin produktet dhe shërbimet e tyre, të rekrutojnë talentë ose mbështetës dhe të fitojnë një avantazh konkurrues.

Burimet:

– Autoriteti i Zhvillimit Ekonomik të Virxhinias Coalfield

– Just Adventure Productions LLC