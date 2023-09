Qyteti i Seattle ofron grante për të mbyllur ndarjen dixhitale

By

Qyteti i Seattle po ofron fonde granti për organizatat e dedikuara për ngushtimin e ndarjes dixhitale brenda komuniteteve të tyre. Cikli i ardhshëm i granteve do të hapet të hënën, 18 shtator 2024 në mesditë. Palët e interesuara mund të mësojnë më shumë rreth procesit duke marrë pjesë në një takim virtual të mbajtur nga Bordi Këshillimor i Teknologjisë Komunitare të Qytetit (CTAB) të martën, 12 shtator në orën 6:XNUMX. Sesione shtesë informacioni do të caktohen në javët në vijim.

Grantet e kapitalit dixhital për vitin 2024 do të ndajnë deri në 35,000 dollarë për organizatat jofitimprurëse kualifikuese dhe grupet e komunitetit në Seattle. Këto fonde do të mbështesin projekte që synojnë të rrisin aksesin në internet dhe adoptimin, me një fokus të fortë në katër fusha kryesore:

Shërbimet e navigatorit dixhital: Ofrimi i ndihmës së personalizuar për banorët në përdorimin e pajisjeve, lidhjen me internetin dhe regjistrimin në planet e internetit me kosto të ulët.

Kurse/workshope të shkrim-leximit dixhital: Ofrimi i trajnimeve në aftësitë dixhitale për përdoruesit e teknologjisë së re.

Pajisjet dhe mbështetja teknike: Sigurimi i pajisjeve të tilla si laptopë, Chromebook, tabletë dhe telefona inteligjentë, së bashku me mbështetjen e nevojshme për t'i përdorur ato në mënyrë efektive.

Lidhja në internet: Zgjerimi i Wi-Fi ose përdorimi i mjeteve të tjera, të tilla si pikat e nxehta, ruterat ose pikat e aksesit Wi-Fi, për të sjellë akses në internet për banorët me të ardhura të ulëta.

Programi i grantit të kapitalit dixhital është pjesë e Departamentit të Informacionit të Seattle (Seattle IT), i cili synon të ofrojë teknologji të sigurta, të besueshme dhe të pajtueshme që i mundësojnë qytetit të ofrojë shërbime të barabarta dhe të përgjegjshme për publikun. Për ciklin e granteve të vitit 2024, gjithsej 545,000 dollarë janë në dispozicion përmes Fondit të Përputhjes së Teknologjisë (TMF) dhe Grantit të Navigatorit Dixhital. Gjithashtu, komuniteti pritet të kontribuojë me 25% të kërkesës për financim, e cila mund të jetë në formën e punës vullnetare, materialeve, shërbimeve profesionale ose parave të gatshme.

Për të marrë pjesë në takimin virtual CTAB më 12 shtator, pjesëmarrësit mund të bashkohen në internet duke përdorur Cisco Webex Meetings ose të telefonojnë duke përdorur numrat e telefonit të dhënë.

