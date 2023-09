Kuponët dixhitalë: Rritja e kursimeve në epokën dixhitale

By

Kuponët dixhitalë po fitojnë popullaritet pasi më shumë njerëz largohen nga gazetat tradicionale. Me rënien e abonimeve të gazetave, lehtësia e kuponëve dixhitalë është bërë e dukshme. Shitësit me pakicë si Publix po përqafojnë teknologjinë duke ofruar kursime përmes aplikacionit dhe programit të tyre celular, Club Publix. Blerësit tani mund të përdorin zbritjet duke përdorur telefonat ose numrat e tyre të telefonit, duke eliminuar nevojën për kupona letre.

Hannah Herring nga Publix thotë, "Unë mendoj se ndërsa teknologjia vjen rreth e rrotull, ne patjetër po shohim një rritje në përdorimin e kuponit dixhital." Një nga avantazhet e kuponëve dixhitalë është komoditeti që ofrojnë. Ka ikur kohët e kërkimit për kuponat letre të pavendosura ose të shqetësimit nëse ato mbetën në makinë. Tani, blerësit mund t'i kenë kuponët e tyre të disponueshëm në telefonat e tyre.

Shitësit me pakicë kanë njohur gjithashtu përfitimet e kuponëve dixhitalë në reduktimin e potencialit për mashtrim. Duke inkurajuar klientët të përdorin kuponat e miratuar në aplikacionet e dyqaneve, rreziku i përdorimit mashtrues të kuponit zvogëlohet. Breanne Benson, e njohur si "Bree The Coupon Queen", shpjegon, "Nëse dyqanet fillojnë të humbasin shumë para, ata do të duhet të mbyllen duke përdorur kuponët në përgjithësi."

Interesante, kuponimi nuk është më i kufizuar në një demografik specifik. Njerëzit e të gjitha moshave dhe prejardhjeve po bëhen të interesuar për artin e kuponimit. Benson zbulon, “Dua të them, kam njerëz në kolegj që marrin programin tim dhe mësojnë se si të kuponojnë. Unë kam njerëz që janë në pension me të ardhura fikse, marrin programin tim dhe mësojnë si të kuponojnë.” Gjeneratat e vjetra po përshtaten me përdorimin e kuponëve dixhitalë, të tërhequr nga lehtësia dhe komoditeti i telefonave inteligjentë dhe aplikacioneve.

Kuponët dixhitalë ofrojnë gjithashtu një avantazh ndaj kuponëve tradicionalë të letrës - anonimiteti. Disa njerëz mund të ndihen të gjykuar kur përdorin kuponë letre, duke i bërë ata të shmangin përdorimin e tyre. Megjithatë, me kuponët dixhitalë, blerësit mund të kursejnë në mënyrë diskrete pa u shqetësuar për mendimet e të tjerëve.

Pavarësisht nëse zgjidhni t'i përmbaheni prerjes tradicionale ose zgjidhni komoditetin e kuponëve dixhitalë, strategjia e kursimit mbetet e përjetshme. Çelësi është të mësoni se si të organizoheni, të planifikoni marrëveshjet paraprakisht dhe të maksimizoni kursimet. Pra, herën tjetër që të blini, merrni parasysh t'i bashkoheni trendit të kuponimit dixhital dhe shikoni kursimet tuaja të rriten.

