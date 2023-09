Produktet e investimeve të aseteve dixhitale Shih flukset dalëse të vazhdueshme mes interesit në rënie

Produktet e investimeve të aseteve dixhitale po përjetojnë flukse dalëse pasi interesat dhe vëllimet e tregtimit bien në tregun e kriptomonedhave. Javën e kaluar, 59 milionë dollarë në total dolën nga produkte të ndryshme, duke shënuar javën e katërt radhazi të daljeve. Sipas raportit të Flukseve të Fondit të Aseteve Dixhitale nga CoinShares, një total prej 294 milionë dollarësh janë tërhequr nga fondet gjatë muajit të kaluar, që përfaqëson 0.9% të totalit të aktiveve nën menaxhim.

Ndërsa daljet kanë qenë të zakonshme vitin e kaluar, produktet me Bitcoin të shkurtër gjithashtu panë hyrje javën e kaluar, duke treguar një ndjenjë të dobët për klasën e aseteve. Vëllimet e tregtimit ranë ndjeshëm me 73% krahasuar me javën e kaluar, duke arritur në vetëm 754 milionë dollarë.

Bitcoin përjetoi daljet më të mëdha, me investitorët që tërhoqën 69 milionë dollarë nga fondet e përqendruara në BTC, ndërsa produktet e shkurtra të Bitcoin panë hyrjet e tyre më të mëdha në javë që nga marsi 2023, me një total prej 15 milionë dollarësh. Produktet Ethereum panë gjithashtu dalje, duke arritur në 4.8 milionë dollarë, duke e bërë atë asetin dixhital më pak të pëlqyer nga investitorët e ETP këtë vit.

Pavarësisht daljeve të përgjithshme, produktet e lidhura me XRP panë 0.7 milionë dollarë që rrjedhin pas vendimit se token nuk është një vlerë. Shumica e vendeve që ofrojnë produkte investimi të aseteve dixhitale përjetuan flukse dalëse, me Gjermaninë që kryeson me 20 milionë dollarë dalje, e ndjekur nga Kanadaja me 17.6 milionë dollarë dhe SHBA me 12.3 milionë dollarë.

Aksionet e Blockchain gjithashtu u përballën me ndjesi negative, me 10.8 milionë dollarë dalje, duke shënuar javën e pestë radhazi të daljeve. Tregu më i gjerë i kriptove po tregon stanjacion dhe pasiguri, me monedhat e qëndrueshme që po përjetojnë një rënie të ofertës dhe një kthim në hyrje neutrale ose negative për BTC dhe ETH që nga fundi i gushtit.

Në përgjithësi, tregu ka hyrë në një periudhë apatie ekstreme, rraskapitjeje dhe mërzie, me paqëndrueshmëri të ulët, likuiditet, vëllime tregtare dhe vëllime të shlyerjeve në zinxhir. Indeksi i Kripto Frikës dhe Lakmisë është tani në territorin e "Frikës" pasi kaloi muajin e fundit në territor "neutral".

Burimi: CoinShares, Glassnode, Alternative