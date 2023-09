The Orchard po punëson një menaxher të llogarisë dixhitale për DSP-të në Mbretërinë e Bashkuar

The Orchard, një kompani lider e shpërndarjes së muzikës, po kërkon një Menaxher të Llogarisë Dixhitale për të menaxhuar marrëdhëniet kryesore me ofruesit e shërbimeve dixhitale në Mbretërinë e Bashkuar (DSP) si Apple, Amazon dhe VEVO. Roli përfshin bashkëpunimin e ngushtë me menaxhimin e etiketave dhe ekipet e marketingut për të krijuar fushata bindëse të përmbajtjes për artistët dhe etiketat, si dhe menaxhimin e marrëdhënieve të përditshme me shitësit dixhitalë.

Përgjegjësitë përfshijnë paraqitjen për vendosjet në listën e luajtjes dhe fushatat e marketingut bashkëpunues, si dhe ruajtjen e marrëdhënieve me shitësit dixhitalë duke marrë pjesë në takime, ngjarje dhe koncerte. Për më tepër, Menaxheri i Llogarisë Dixhitale do t'i japë përparësi dhe do të analizojë orarin e publikimeve për të përmbushur nevojat e etiketave dhe artistëve dhe do t'ua komunikojë analizat dhe rezultatet palëve të interesuara.

Kandidati ideal duhet të ketë mbi dy vjet përvojë në industrinë e muzikës, një njohuri të fortë të platformave kryesore dixhitale të shitjes me pakicë dhe një kuptim të mirë të strategjisë së shitjeve. Preferohet përvoja e komunikimit me llogaritë e shitjes me pakicë ose platformat e marketingut dixhital, së bashku me aftësi të shkëlqyera komunikimi, një kuptim të thellë të peizazhit të mediave sociale dhe aftësi të forta analitike. Kërkohet gjithashtu njohja me Excel, PowerPoint dhe Word.

Orchard ofron një mundësi për të kontribuar në rrugëtimin krijues në një skenë globale, me një mjedis pune modern, të larmishëm dhe inovativ. Ato ofrojnë gjithashtu investime në mësim dhe zhvillim, si dhe një sërë përfitimesh të tilla si mbulimi mjekësor privat, një skemë bujare pensionesh, sigurimi i jetës dhe mbrojtja e të ardhurave.

Për të aplikuar për këtë pozicion, vizitoni lidhjen e mëposhtme: (lidhja e hequr)

Rreth The Orchard:

The Orchard është një kompani pioniere e shpërndarjes së muzikës, videove dhe filmave, si dhe një rrjet shumëkanalësh i rangut të lartë që operon globalisht. Qasja e tyre holistike ndaj shitjeve dhe marketingut, e kombinuar me teknologjinë dhe operacionet lider në industri, rrit shtrirjen dhe të ardhurat nëpër pikat dixhitale, fizike dhe celulare. Themeluar në vitin 1997, The Orchard fuqizon bizneset dhe krijuesit në industrinë e argëtimit.

Burimet:

– Kopshti

– Serë.io