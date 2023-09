Potenciali i Switch 2: Menaxhimi i Pritjeve

Demonstrimet e fundit të Switch 2 të ardhshëm në Gamescom kanë ndezur spekulime rreth harduerit dhe aftësive të tij. Ndërsa tastiera e re pritet të ofrojë një përmirësim të rëndësishëm në krahasim me paraardhësin e saj, është e rëndësishme t'u qasemi thashethemeve me kujdes dhe të menaxhojmë pritshmëritë tona.

Kalimi në një arkitekturë më moderne Nvidia hap mundësi emocionuese për harduerin e ri. Raportet e The Matrix Awakens që funksionojnë në harduerin e specifikave të synuara me DLSS dhe gjurmimin e rrezeve kanë shtuar eksitimin. Sidoqoftë, është thelbësore të mbani mend se kjo nuk do të thotë automatikisht që tastiera e dorës do të ketë performancë të barabartë me një Xbox Series S.

Në botën e harduerit të konsolës, veçanërisht kur bëhet fjalë për Nintendo, pritjet duhet të zbuten. Rrjedhjet dhe thashethemet ofrojnë informacion të kufizuar dhe shpesh çojnë në përfundime të pasakta. Termi "Zonë e ulët e informacionit" ose LIZ, i shpikur nga debunkeri i UFO-ve Mick West, i referohet mungesës së fakteve të forta që çojnë në interpretim dhe mendim të dëshiruar.

Vlen të merret parasysh situata kur u njoftua Switch origjinal. Rrjedhjet dhe thashethemet rreth lojërave si Doom 2016 dhe The Witcher 3 që vinin në tastierë dukeshin të pabesueshme në atë kohë. Sidoqoftë, kur këto lojëra përfundimisht u lëshuan në Switch, u bë e qartë se pajisja ishte e aftë për më shumë sesa supozohej fillimisht. Keqkuptime të ngjashme mund të lindin me demonstrimin e përfolur të The Matrix Awakens në Switch 2.

Ndërsa ka të ngjarë që raporti të jetë i vërtetë, duke pasur parasysh ekspertizën e Epic Games, aftësitë aktuale të konsolës mbeten për t'u parë. Procesori celular dhe mënyra se si Epic Games e ka optimizuar punën e tyre për të do të përcaktojë përfundimisht performancën. Krahasimet me demonstrimet e konsolave ​​dhe PC-ve të The Matrix Awakens duhet të trajtohen me kujdes, duke marrë parasysh se si lojërat si Doom 2016 dhe The Witcher 3 dolën në Switch origjinal në krahasim me homologët e tyre PS4.

Bashkëpunimi me Nvidia sjell avantazhe për Switch 2, të tilla si teknologji si DLSS dhe gjurmim i përmirësuar i rrezeve. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se tastiera do të jetë ende me fuqi të kufizuar në krahasim me konzolat tradicionale. Ndërsa mund të jetë më i mirë se sistemet e bazuara në AMD, nuk ka gjasa të përputhet me performancën e Serisë Xbox S për shkak të kufizimeve të pajisjeve mobile.

Si përfundim, potenciali i Switch 2 është emocionues, por është thelbësor për të menaxhuar pritshmëritë. Demonstrimet e përfolura dhe përparimet në teknologji tregojnë mundësi premtuese, por derisa të kemi informacion konkret dhe përvojë praktike, është e rëndësishme të mos mbivlerësojmë aftësitë e konsolës.

