Nevojitet një bisedë kombëtare për paundin dixhital, thotë zyrtari i Bankës së Anglisë

Sarah Breeden, zëvendësguvernatorja e caktuar e Bankës së Anglisë, ka bërë thirrje për një "bisedë kombëtare" për të përcaktuar nëse do të vazhdohet me zhvillimin e një versioni dixhital të paundit. Breeden theksoi nevojën për të adresuar shqetësimet mbi privatësinë dhe ankthet e tjera që lidhen me një monedhë dixhitale.

Gjatë dëshmisë së saj përpara Komisionit të Thesarit në Parlament, Breeden deklaroi se ndikimi i mundshëm në stabilitetin financiar është një tjetër fushë e rëndësishme shqetësimi kur merret parasysh zbatimi i një paundi dixhital.

Ndërsa përdorimi i monedhave dixhitale vazhdon të rritet globalisht, bankat qendrore po eksplorojnë mundësinë e emetimit të monedhave të tyre dixhitale. Të njohura si monedhat dixhitale të bankës qendrore (CBDC), këto versione dixhitale të monedhës tradicionale fiat do të kontrollohen nga banka qendrore e një vendi.

Ndërsa CBDC-të ofrojnë përfitime të mundshme siç janë sistemet e përmirësuara të pagesave dhe përfshirja financiare, ka gjithashtu disa shqetësime që duhet të merren parasysh me kujdes. Privatësia është një nga shqetësimet kryesore, pasi dixhitalizimi i monedhave ngre pyetje në lidhje me sasinë e të dhënave personale që do të ishin të aksesueshme për bankat qendrore.

Për më tepër, stabiliteti financiar duhet të vlerësohet me kujdes përpara se të zbatohet një paund dixhital. Është thelbësore të vlerësohen rreziqet e mundshme si kërcënimet kibernetike, pastrimi i parave dhe ndikimi në transmetimin e politikës monetare.

Thirrja e Breeden për një "bisedë kombëtare" thekson rëndësinë e përfshirjes së publikut në procesin e vendimmarrjes. Zhvillimi i një paundi dixhital do të prekte aktorë të ndryshëm, duke përfshirë bizneset, konsumatorët dhe institucionet financiare. Prandaj, është thelbësore të adresohen çdo shqetësim dhe ankth për të siguruar një tranzicion të qetë.

