Një rast i qartë që nuk do të zverdhet: Dbrand prezanton rastin "Ghost"

Dbrand ka zbuluar një rast të ri të qartë të quajtur "Ghost", i cili premton të mos zverdhet kurrë. Kjo kasë e gjeneratës së ardhshme kombinon qëndrueshmërinë me një dizajn elegant dhe gjithashtu sjell përputhshmërinë MagSafe me pajisjet Android, duke përfshirë Pixel 7 Pro.

Ndryshe nga shumë raste të tjera të qarta në treg, të cilat tentojnë të zverdhen me kalimin e kohës, Dbrand pretendon se dizajni i tij me dy ngjyra e bën këtë të pamundur. Kutia përmban një kufi të zi mat për kapje të shtuar dhe është vetëm 1.2 mm i trashë, duke e bërë atë më pak të rëndë se kutitë e tjera të Dbrand. Ai gjithashtu krenohet me butona klikues, 10 këmbë mbrojtje nga ndikimi dhe magnetët më të fortë të disponueshëm për mbështetjen MagSafe.

Ndërsa kutitë Ghost mbështesin MagSafe për iPhone, ato e sjellin këtë veçori edhe në Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra dhe Galaxy S22 Ultra. Përdoruesit e iPhone mund të zgjedhin midis versioneve të kasës iPhone 15 Pro/Max dhe iPhone 14 Pro/Max.

Kutitë e Dbrand Ghost kanë një çmim prej 49.95 dollarë dhe janë në dispozicion për t'u blerë duke filluar nga sot. Megjithatë, të gjitha versionet do të dërgohen në tetor, me vetëm iPhone-të të kualifikuar për një paketë mbrojtëse ekrani.

Me dizajnin e tij inovativ dhe pajtueshmërinë me MagSafe, kutia Ghost ofron një zgjidhje për ata që janë në kërkim të një kaseje të pastër që nuk do të zverdhet. Premtimi i Dbrand për jetëgjatësi e veçon atë nga rastet e tjera të qarta, duke e bërë atë një zgjedhje tërheqëse për përdoruesit e smartfonëve që kërkojnë stil dhe mbrojtje.

