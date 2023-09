Eksplorimi i zgjidhjeve teknologjike për të përshpejtuar zhvillimin e qëndrueshëm

By

Ky artikull thekson nevojën për zgjidhje teknologjike novatore për të përshpejtuar arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs). Konkretisht, përshkruhen dy synime.

Qëllimi i parë është zhvillimi i zgjidhjeve teknologjike që lehtësojnë matjen, raportimin, verifikimin dhe certifikimin e veprimeve të SDG. Këto zgjidhje janë krijuar për t'u përdorur nga agjencitë e OKB-së, autoritetet lokale dhe shoqëria civile. Duke përdorur këto mjete, organizatat dhe individët mund të ndjekin përparimin e tyre drejt SDG-ve dhe të sigurojnë që ato të kenë një ndikim domethënës. Për më tepër, këto zgjidhje përfshijnë elemente të gamifikimit për të rritur angazhimin dhe për të inkurajuar pjesëmarrjen aktive në përpjekjet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Qëllimi i dytë është përditësimi i Deklaratës aktuale Globale të Rinisë për Urbanizimin e Qëndrueshëm. Kjo deklaratë u miratua në Forumin Botëror Urban XI dhe ofron një kornizë për qytetarët globalë për të artikuluar vizionin e tyre për një të ardhme të qëndrueshme. Deklarata e përditësuar do të krijojë “Pakte Lokale për të Ardhmen” që trajtojnë shqetësime të menjëhershme dhe kritike si ndryshimi i klimës. Nëpërmjet këtyre pakteve, individët dhe komunitetet lokale mund të bëjnë zotime dhe angazhime specifike për të kontribuar në urbanizimin e qëndrueshëm. Këto pakte lokale do të shërbejnë si një kanal për angazhimin e qytetarëve dhe do të prezantohen në Samitin e OKB-së për të Ardhmen në 2024.

Në përgjithësi, qëllimi i këtyre zgjidhjeve teknologjike dhe deklaratave të përditësuara është të përshpejtojnë progresin drejt SDG-ve duke fuqizuar individët dhe komunitetet për të ndërmarrë veprime. Duke ofruar mjete dhe korniza për matje, angazhim dhe bashkëpunim, këto iniciativa synojnë të krijojnë një të ardhme më të qëndrueshme dhe të barabartë për të gjithë.

Përkufizime:

– Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs): një grup prej 17 qëllimesh globale të vendosura nga Kombet e Bashkuara në 2015 për të adresuar sfida të tilla si varfëria, pabarazia dhe ndryshimet klimatike.

– Gamifikimi: aplikimi i elementeve dhe mekanikës së lojës, si konkurrenca dhe shpërblimet, në kontekste jo loje për të rritur angazhimin dhe motivimin.

Burimet:

