Crankbrothers Stamp 1 V2 Pedale të sheshta: Kapje mbresëlënëse dhe stabilitet me një çmim të përballueshëm

Pedalet e sheshta Crankbrothers Stamp 1 V2 janë një version i ridizajnuar i gamës popullore Stamp. Këto pedale me trup të përbërë ofrojnë kapje dhe stabilitet të shkëlqyeshëm, duke i bërë ato një zgjedhje kryesore për ngasësit e biçikletave malore.

Një nga veçoritë e spikatura të pedaleve Stamp 1 V2 është kapja e tyre e mjaftueshme, falë kunjave metalike të lëvizshme. Pedalet vijnë gjithashtu në përmasa të vogla dhe të mëdha, duke u kujdesur për kalorës me këmbë që variojnë nga EU35 në EU49.

Me përmasa 109x109 mm në pikat e tyre më të mëdha, pedalet Stamp 1 V2 kanë një platformë simetrike me një konkavitet të lehtë në skajin e jashtëm. Pedalet rrotullohen në një bosht çeliku të farkëtuar me kromoli dhe kanë dy tufa IGUS për funksionim të qetë.

Me 10 kunja të lëvizshme për çdo anë, që dalin 5 mm nga trupi i pedalit, pedalet Stamp 1 V2 ofrojnë tërheqje të personalizueshme. Skajet e ngushta dhe të zbehta të pedaleve ndihmojnë në shmangien e ndikimeve dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë.

Pedalet Stamp 1 V2 janë gjithashtu plotësisht të përdorshme dhe të rindërtueshme, duke e bërë mirëmbajtjen të lehtë. Megjithëse nuk kanë një portë yndyre si Stamp 7 i nivelit më të lartë, ato janë ende të lehta për t'u mirëmbajtur për performancë afatgjatë.

Këto pedale mbulohen nga garancia pesëvjeçare e Crankbrothers dhe janë të disponueshme në pesë ngjyra të ndryshme. Mostra e zezë e provës me përmasa të mëdha peshon 350 g për palë, duke i bërë ato të lehta pa sakrifikuar qëndrueshmërinë.

Në përgjithësi, pedale të sheshta Crankbrothers Stamp 1 V2 ofrojnë kapje dhe stabilitet mbresëlënës me një çmim të përballueshëm. Pavarësisht nëse jeni fillestar apo një kalorës me përvojë, këto pedale janë një zgjedhje e shkëlqyer për biçikletën tuaj malore.

