Aksionet e Apple zakonisht marrin një goditje pas ngjarjeve të lançimit të iPhone

Me prezantimin e iPhone 15 të Apple që do të bëhet të martën, investitorët po parashikojnë ndikimin në aksionet e kompanisë. Historikisht, aksionet e Apple kanë përjetuar një rënie pas ngjarjeve të saj vjetore si lansimi i iPhone.

Gazetari i tregut Jared Blikre nga Yahoo Finance shpjegon se është e zakonshme që investitorët të "shesin lajmet" pas këtyre ngjarjeve. Në fillim të lançimit, stoku i Apple zakonisht sheh një rritje minimale, por më pas përjeton një shitje gjatë dhe pas ngjarjes.

Blikre thekson rënien e fundit të aksioneve të Apple, duke e sjellë atë në territorin e mbishitur. Pavarësisht nga kjo rënie, stoku ka rënë vetëm rreth 10% nga nivelet e tij rekord, duke sugjeruar se një rënie e madhe nuk është e pashmangshme.

Duke parë të dhënat historike që nga viti 2007, Blikre vëren sezonalitetin negativ që rrethon aksionet e Apple. Shtatori, në veçanti, ka qenë vazhdimisht një muaj i keq për stokun. Nëse një investitor do të kishte investuar 1,000 dollarë dhe do t'i kishte shpenzuar vetëm në shtator që nga debutimi i Apple në 1980, ata tani do të kishin vetëm rreth 80 dollarë, duke reflektuar një humbje prej 92%.

Ndërsa tetori ka treguar kthime pozitive për Apple në të kaluarën, Blikre paralajmëron që të mos mbështetet vetëm në atë muaj për një rritje të konsiderueshme të vlerës së aksioneve. Ai thekson se gushti, një tjetër muaj historikisht pozitiv, në fakt kishte qenë negativ për Apple këtë vit. Rënia e të ardhurave mund të jetë një nga faktorët që kontribuon në këtë devijim nga sezonaliteti.

Në përgjithësi, ndërsa mund të ketë një entuziazëm fillestar në aksione kur Apple shpall produktet e saj të reja, Blikre sugjeron që ngjarja në vetvete është zakonisht një ngjarje "shit lajmet". Megjithatë, ai thekson se nuk është një situatë katastrofike.

