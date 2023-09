Ballafaqimi me fqinjët e zhurmshëm: Çfarë mund të bëni ligjërisht?

Të jetosh pranë fqinjëve që po i nënshtrohen rinovimeve të mëdha në ndërtesat e fermave të tyre mund të jetë shkatërruese dhe të shkaktojë probleme shëndetësore për familjen tuaj. Zhurma dhe shqetësimi i vazhdueshëm mund të jetë një shqetësim, veçanërisht nëse keni fëmijë të vegjël dhe po përpiqeni të shijoni motin e këndshëm jashtë.

Është e rëndësishme të trajtoni situatën duke ruajtur marrëdhënie të mira me fqinjët tuaj. Një opsion ligjor që keni është të mbështeteni në ligjin e Telashit, i cili i referohet çdo veprimi ose mosveprimi që ndërhyn në mënyrë të paarsyeshme me të drejtat e një personi tjetër që lidhet me gëzimin e pronës së tyre. Gjykata do të analizojë nëse ndërhyrja është thelbësore dhe do të përcaktojë se çfarë është e arsyeshme të pritet midis fqinjëve.

Në vlerësimin e ankesës së shqetësimit, merren parasysh kushtet lokale. Niveli i zhurmës që mund të konsiderohet i arsyeshëm në qendër të qytetit ndryshon nga ai në periferi ose fshat. Fatkeqësisht, nuk ka një përkufizim specifik të zhurmës që përbën shqetësim, por Akti i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të vitit 1992 thotë se zhurma bëhet shqetësuese kur është "aq e lartë, kaq e vazhdueshme, kaq e përsëritur, e një kohëzgjatjeje ose lartësie të tillë ose ndodh në momente të tilla. për të dhënë shkak të arsyeshëm për bezdi.”

Kohëzgjatja e ndërhyrjes është gjithashtu një faktor i konsideruar nga gjykatat. Në përgjithësi, sa më gjatë të zgjasë ndërhyrja, aq më shumë ka të ngjarë që ajo të konsiderohet e paarsyeshme. Mbajtja e një regjistrimi se kur ndodh zhurma dhe si ka ndikuar ajo, mund ta forconi çështjen tuaj.

Për më tepër, mund të kontrolloni në internet për të parë nëse fqinjët tuaj kanë marrë leje planifikimi për rinovimet e tyre. Leja e planifikimit shpesh përfshin kushtet në lidhje me zhurmën dhe kohën e ndërtimit. Zhvillimet e paautorizuara, ato që kryhen pa lejen e planifikimit, mund t'i nënshtrohen veprimeve detyruese nga autoriteti i planifikimit, të tilla si kërkesa për heqjen ose ndryshimin e strukturës.

Para se të ndërmerrni ndonjë veprim ligjor, këshillohet t'i drejtoheni fqinjit tuaj dhe të përpiqeni të gjeni një zgjidhje në mënyrë miqësore. Komunikimi dhe mirëkuptimi i qartë shpesh mund të çojnë në një rezultat të kënaqshëm për të dyja palët.

Burimi: Stephen Coppinger, avokat në Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork