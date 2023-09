XDefiant i Ubisoft vonohet pas mohimit të certifikimit nga PlayStation dhe Xbox

By

Loja e ardhshme e Ubisoft, XDefiant, është vonuar për shkak të problemeve të certifikimit nga PlayStation dhe Xbox. Prodhuesi ekzekutiv i lojës, Mark Rubin, ndau një përditësim me lojtarët përmes një postimi në blog, duke shpjeguar se Ubisoft e dorëzoi lojën për certifikim në korrik. Sidoqoftë, në mes të gushtit, XDefiant mori një rezultat "Not Pass".

Rubin pranoi se ata e nënvlerësuan punën e kërkuar të pajtueshmërisë dhe deklaroi, “Nëse do të kishte kaluar, atëherë do të kishim qenë në gjendje të dërgonim në fund të gushtit. Por nuk ndodhi, dhe kështu ne kemi shpenzuar tre deri në katër javët e fundit duke i rregulluar ato çështje dhe duke u përgatitur për të bërë një paraqitje tjetër.”

Lajmi i mirë është se XDefiant do t'u ri-dorëzohet palëve të para në më pak se dy javë, duke sugjeruar një lëshim të mundshëm nga mesi deri në fund të shtatorit. Sidoqoftë, Rubin përmendi gjithashtu një "skenar të mundshëm" ku loja mund të marrë një leje të kushtëzuar, duke rezultuar në një patch të Ditës së Parë me rregullime përfundimtare. Kjo do ta shtynte datën e lëshimit në fillim/mesi të tetorit.

XDefiant, i prezantuar fillimisht në 2021 si një titull Tom Clancy, tashmë ka kaluar nëpër disa versione beta muajt e fundit. Rubin shpjegoi se arsyeja pse Ubisoft nuk ka njoftuar një datë të saktë të lëshimit është sepse ata i konsiderojnë testet beta si prova reale, jo vetëm ngjarje marketingu. Qëllimi është të mblidhen reagime të vlefshme dhe të sigurohet një përvojë e këndshme dhe e këndshme e lojës.

Rubin e mbylli postimin në blog duke theksuar se data e publikimit do të jetë sa më shpejt të jetë e mundur, pasi ata po punojnë me zell për të adresuar çështjet e pajtueshmërisë dhe për të përmbushur standardet e kërkuara të vendosura nga PlayStation dhe Xbox.

