Codezero lançon Betën Publike të Produktit Flagship, duke përshpejtuar zhvillimin e softuerit

By

Codezero, një kompani vendase e zhvillimit të softuerit cloud, ka njoftuar publikimin beta të produktit të saj kryesor gjatë konferencës Civo Navigate Europe në Londër. Ky version 2.0 i mjetit synon të revolucionarizojë procesin e zhvillimit të softuerit, duke mundësuar kodin më të shpejtë dhe me cilësi më të lartë me më pak gabime dhe shkelje.

Zhvilluar nga Narayan Sainaney, një ish-punonjës i Microsoft-it, Codezero u ofron përdoruesve mundësinë për të rrotulluar shpejt një grup Kubernetes në më pak se nëntëdhjetë sekonda. Ai gjithashtu ofron mjedise të simuluara bashkëpunuese për korrigjimin dhe testimin, duke prezantuar nivele të reja të dukshmërisë dhe ndërveprimit në atë që kompania e quan "Omni-Dev".

Kjo qasje përfaqëson një ndryshim paradigme në zhvillimin e softuerit dhe ka marrë mbështetje nga udhëheqës të industrisë si Nick Caldwell, ish-GM i Twitter dhe Marty Weiner, ish-CTO i Reddit.

Reed Clayton, bashkë-themelues dhe CEO i Codezero, shprehu entuziazmin e tij për ndryshimin e mënyrës së funksionimit të komunitetit të zhvillimit të softuerit vendas në cloud. Ai theksoi se mjeti u mundëson ekipeve të mëdha të punojnë së bashku në mënyrë efikase, duke lejuar shkrimin, testimin dhe vendosjen e shpejtë të kodit.

Bashkëthemeluesi dhe CTO Narayan Sainaney theksoi se si mjetet e Codezero përmirësojnë ndjeshëm produktivitetin e zhvilluesve, duke u mundësuar kompanive të vendosin produktet më shpejt dhe me më pak gabime dhe shkelje të sigurisë. Ai shprehu pritjen e kompanisë që zhvilluesit t'i bashkohen beta-së publike dhe të përjetojnë një realitet të ri zhvillimi.

Gjatë konferencës Civo Navigate Europe, të pranishmit patën mundësinë të provonin zgjidhjen e Codezero nga dora e parë në një seminar të drejtpërdrejtë. Mark Boost, CEO i Civo, theksoi misionin e përbashkët të Codezero dhe Civo për të ofruar përvoja udhëheqëse në treg për zhvilluesit. Ai deklaroi se veglat e Codezero, kur kombinohen me shërbimin cloud me kosto të ulët dhe me performancë të lartë të Civo-s, u mundëson zhvilluesve të fokusohen në ofrimin e softuerëve të jashtëzakonshëm pa pengimin e infrastrukturës së shtrenjtë dhe jo të besueshme.

Si përmbledhje, lëshimi publik beta i Codezero nënkupton një moment transformues në zhvillimin e softuerit. Veglat e tyre Omniscient Dev i fuqizon zhvilluesit të punojnë në mënyrë bashkëpunuese në një mjedis të simuluar, duke reduktuar ndjeshëm kohën e nevojshme për testimin dhe korrigjimin e gabimeve duke përmirësuar cilësinë e kodit. Nëpërmjet partneriteteve me drejtues të industrisë dhe reagimeve pozitive nga pjesëmarrësit në konferencën Civo Navigate Europe, Codezero është gati të revolucionarizojë procesin e zhvillimit të softuerit.

Burimet:

– Faqja e internetit Codezero

– Konferenca e Civo Navigate Europe