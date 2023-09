Petrified: Top-kasti horror i Irlandës del në skenë për shfaqjen e parë të drejtpërdrejtë

By

Podkasti popullor i antologjisë horror irlandez, Petrified, është vendosur të emocionojë audiencën me performancën e tij të parë live në Irlandë. I organizuar nga Peter Dunne dhe Liam Geraghty, Petrified ka mahnitur dëgjuesit përmes tregimit krijues dhe aktorëve të talentuar të zërit.

Podkastet e drejtpërdrejta paraqesin një sfidë unike, pasi mediumi duhet të angazhojë në mënyrë efektive audiencën dhe të ruajë thelbin e shfaqjes. Shumë podkaste të drejtpërdrejta luftojnë për të arritur ekuilibrin e duhur, duke i lënë dëgjuesit të ndihen të shkëputur ose të pasigurt për vërtetësinë e shakave. Megjithatë, Petrified e ka mposhtur këtë sfidë, duke ofruar një përvojë vërtet të frikshme përmes performancave të tyre live.

Ndërsa çdo episod i Petrified është një histori e pavarur, podkasti i ka çuar dëgjuesit në një sërë cilësimesh unike, duke përfshirë një pantomimë në Dublin, një pasuri fantazmash dhe një qendër telefonike. Megjithatë, një episod i veçantë që rezonon me kultin e podkastit është "Melody's Story Hour".

Ndryshe nga një ngjarje tradicionale e podcast live, "Melody's Story Hour" merr një qasje meta. Në vend që të paraqesin hostë që lexojnë histori ose kryejnë seanca pyetjesh dhe përgjigjesh, episodi shpaloset brenda një regjistrimi të drejtpërdrejtë të podcast-it. Ndërsa anëtarët e audiencës shikojnë terrorin që shpaloset para tyre, ata shpejt e gjejnë veten të ngatërruar në histori, duke rezultuar në një kthesë rrëqethëse dhe të kënaqshme.

Për t'u kujdesur për ata që dëshirojnë të shijojnë këtë eksperiencë të mprehtë, Petrified po përgatitet për shfaqjen e tyre të dytë live, këtë herë në Dublin. Ngjarja e ardhshme, "Petrified Live", do të zhvillohet në The Laughter Lounge në Eden Quay, me aktorët e talentuar Ali Fox, Margaret McAulife dhe Anna Sheils-McNamee.

Eksitimi mbush ajrin ndërsa shkrimtari i Petrified, Peter Dunne, ndau mendimet e tij për podcast-in e ardhshëm të drejtpërdrejtë, duke thënë, “Jemi shumë të emocionuar – dhe, me vend, të tmerruar – për të bërë podcast-in tonë të parë live në Irlandë. Do të jetë një natë e mrekullueshme për fansat e shfaqjes dhe një prezantim i përsosur për atë që bëjmë për këdo që është i ri në Petrified.”

Nëse nuk doni të humbisni këtë përvojë emocionuese, merrni biletat tuaja për Petrified Live në laughterlounge.com. Shfaqja do të fillojë në orën 8:7, ndërsa dyert do të hapen në orën XNUMX:XNUMX. Qëndroni të lidhur me Petrified duke ndjekur llogarinë e tyre zyrtare në Instagram për përditësimet më të fundit.

