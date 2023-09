Bun 1.0 dërgohet si Node.js dhe Deno Alternative

By

Lëshimi i Bun 1.0 shënon një moment emocionues për zhvilluesit që kërkojnë një alternativë të shpejtë për Node.js dhe Deno. Bun, i projektuar për të qenë një zëvendësim për Node.js, premton rritje të shpejtësisë dhe lehtësisë së përdorimit. Gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë, ekipi Bun theksoi performancën e tij mbresëlënëse, duke shkruar skedarë deri në tre herë më shpejt se Node.js dhe duke lexuar skedarë me të njëjtën shpejtësi.

Bun, krijuar nga Oven, prezantoi gjithashtu paketën e veglave Bun, ku koha e funksionimit Bun ishte xhevahiri i kurorës. Koha e ekzekutimit është një zëvendësim i përputhshëm për Node.js dhe ka aftësinë për të ekzekutuar skedarët Typescript dhe TSX pa asnjë varësi. Një nga avantazhet kryesore të Bun është shpejtësia e tij, me kohë të nisjes dukshëm më të shpejta në krahasim me npm. Sipas Ashcon Partovi, menaxher produkti në Oven, npm duhen rreth 150 milisekonda për të filluar ekzekutimin e një skripti në një MacBook Pro, ndërsa Bun fillon në vetëm 30 milisekonda, duke ofruar një përvojë të menjëhershme.

Në testet e krahasimit, Bun ia kalonte Node.js dhe Deno. Në një shembull, duke ekzekutuar një mbajtës HTTP që jepte një faqe në anën e serverit me React, Bun trajtoi rreth 68,000 kërkesa në sekondë, krahasuar me 29,000 dhe 14,000 për Deno dhe Node.js, respektivisht. Një test tjetër tregoi se Bun arriti kërkesa më të larta për sekondë me lidhje të njëkohshme, duke tejkaluar Node.js dhe Deno.

Megjithëse shpejtësia është një avantazh i rëndësishëm i Bun, zhvilluesit duhet të marrin parasysh faktorë të tjerë kur zgjedhin një kohëzgjatjeje. Deno, për shembull, i jep përparësi sigurisë, duke i lejuar zhvilluesit të përdorin paketa nga komuniteti pa shqetësime për rreziqet e mundshme të sistemit. Node.js, nga ana tjetër, kohët e fundit është fokusuar në përmirësimin e performancës dhe sigurisë. Konkurrenca midis këtyre kohëzgjatjeve nxjerr në pah natyrën në zhvillim të kohëzgjatjes së JavaScript.

Bun është ende një punë në progres, me ekipin që aktualisht po punon në vënien në funksion të versionit të Windows. Megjithatë, me performancën e tij mbresëlënëse dhe lehtësinë e përdorimit, Bun tregon potencial të madh si një alternativë ndaj Node.js dhe Deno.

Burimet:

– X (Twitter) – Jarred Sumner: https://twitter.com/sumner_jarred/status/1560056116295833615

– X (Twitter) – Ashcon Partovi: https://twitter.com/ashconpartovi/status/1560577289605390336

– X (Twitter) – Shalini Tewari: https://twitter.com/shalinimtewari/status/1560735581553985030

– James Konik – Snky: https://snky.dev/posts/bun-a-new-js-runtime-vs-node-js-and-deno