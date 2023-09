Monzo lançon funksionin e Investimeve, duke i lejuar përdoruesit të investojnë me vetëm 1 £

Monzo, banka dixhitale me vlerë 4.5 miliardë dollarë, ka prezantuar një veçori të re të quajtur "Investimet" që u lejon klientëve të saj të investojnë në fonde të zgjedhura nga gjigandi i menaxhimit të aseteve BlackRock. Kjo shënon hyrjen e parë të Monzo-s në tregun e investimeve dhe është pjesë e përpjekjeve të kompanisë për të zgjeruar shërbimet e saj financiare dhe për të gjeneruar të ardhura shtesë.

Veçoria e Investimeve do t'u mundësojë përdoruesve të fillojnë të investojnë me vetëm 1 £, duke e vënë Monzo në konkurrencë me bankat e themeluara si Chase dhe startup-et më të reja si Chip, Moneybox dhe Plum. Procesi i aplikimit është i thjeshtë, me përdoruesit e kualifikuar që i bashkohen një liste pritjeje për të hyrë në produktin dhe më pas ftohen të krijojnë një tenxhere investimi.

Monzo ofron tre fonde të menaxhuara nga BlackRock: Kujdes, Balancuar dhe Aventurier. Fondi Careful ka rrezik të ulët dhe kthim të ulët, fondi i Balancuar ka rrezik dhe shpërblim mesatar, dhe fondi Aventurier përfshin alokime me rrezik më të lartë me kthime më të mëdha potenciale.

CEO TS Anil deklaroi se Monzo vendosi të prezantojë veçorinë e investimit për të trajtuar mungesën e njohurive dhe barrierat e përballueshmërisë me të cilat përballen britanikët kur bëhet fjalë për investimin. Hulumtimi i porositur nga Monzo zbuloi se 69% e popullsisë së Mbretërisë së Bashkuar nuk është e sigurt se ku të drejtohet për një produkt investimi të aksesueshëm dhe miqësor për përdoruesit, dhe 60% e të rriturve do të ishin më të prirur për të investuar nëse shuma minimale e investimit do të ishte e ulët.

Funksioni i Investimeve do të shfaqet nën seksionin e Kursimeve dhe Investimeve në ekranin bazë të Monzo dhe do të shpërndahet gradualisht për të gjithë klientët e kualifikuar në javët e ardhshme. Megjithatë, klientët në vështirësi financiare ose që kanë mbetur prapa në shlyerjen e borxhit nuk do të mund të hapin investime të reja. Përdoruesit do të kenë gjithashtu fleksibilitet për të bërë ndryshime, anuluar ose tërhequr investimet e tyre në çdo kohë.

Monzo aktualisht ka mbi 8 milionë klientë në Mbretërinë e Bashkuar dhe synon të zgjerohet në fusha të reja të shërbimeve financiare për të arritur përfitime gjatë gjithë vitit. Kompania raportoi dy muajt e parë të përfitimit në 2023.

Veçoria e Investimeve do të vijë me një tarifë të sheshtë prej 0.59% në muaj, e përbërë nga një tarifë fondi 0.14% dhe një tarifë platforme 0.45%.

Ndërsa Monzo nuk është neobanka e parë në MB që ofron veçori investimi, konkurrentët si Starling Bank dhe Zopa nuk ofrojnë ende opsione të tilla. Megjithatë, disa platforma fintech si Revolut dhe Freetrade tashmë ofrojnë aftësi të tregtimit të aksioneve. Drejtori i Përgjithshëm i Monzo-s, TS Anil, hodhi poshtë pretendimet se banka ishte vonë për palën investuese.

