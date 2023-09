iPhone 15 i ri: Çfarë duhet të presësh nga ngjarja Wonderlust e Apple

By

Apple do të prezantojë linjën e saj më të fundit të iPhone në ngjarjen "Wonderlust" të mbajtur në selinë e saj në Silicon Valley. Ndërsa pak informacion janë zbuluar për iPhone-ët e rinj, pritet që kompania të fokusohet në përmirësimin e performancës dhe zbatimin e një karikuesi universal. Kjo lëvizje drejt një karikuesi universal është në përputhje me një ligj të Bashkimit Evropian që do të bëhet i detyrueshëm në Evropë vitin e ardhshëm.

Prezantimi i iPhone 15 vjen në një kohë kur Apple po përballet me sfida në tregun kinez, ku raportet sugjerojnë se qeveria po ndalon nëpunësit civilë të përdorin telefonat e saj. Edhe pse kjo mund të ketë një ndikim minimal në shitje, ajo nxjerr në pah shqetësimet në lidhje me mbështetjen e Apple tek Kina për prodhim mes tensioneve diplomatike në rritje midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.

Në tremujorët e fundit, Apple ka përjetuar një rënie në shitjet e iPhone për shkak të çmimeve më të larta, të cilat i kanë shtyrë klientët të vonojnë përmirësimin në modele më të reja. Për të adresuar këtë, shumë thashetheme sugjerojnë se Apple do të miratojë një port universal USB-C për karikimin dhe transferimin e të dhënave, duke zëvendësuar lidhësit e tij Lightning. Ky ndryshim përputhet me ligjin e BE-së që mandaton USB-C si karikues standard për të gjithë telefonat inteligjentë, tabletët dhe kamerat e reja duke filluar nga fundi i vitit 2024.

Politikëbërësit e Bashkimit Evropian argumentojnë se ky rregull do të thjeshtojë jetën e evropianëve, do të reduktojë mbetjet elektronike dhe do të ulë kostot për konsumatorët. Apple tashmë përdor portat e karikimit USB-C në iPad-ët dhe laptopët e saj, por i rezistoi kalimit në iPhone, duke përmendur shqetësimet për mbytjen e inovacionit dhe rrezikimin e sigurisë. Sidoqoftë, kalimi në USB-C tani shihet si i pashmangshëm.

Përveç ndryshimit të karikuesit, Apple pritet të prezantojë përmirësime në kamerat dhe çipat e iPhone, së bashku me rritjen e mundshme të çmimeve për modelet e saj Pro. Suksesi i iPhone 15 do të jetë kritik për performancën e Apple në vitin e ardhshëm, pasi kompania synon të rifitojë vrullin pas disa tremujorësh të dobët.

Pavarësisht shqetësimeve për kufizimet kineze për iPhone, drejtuesit e Apple kanë theksuar një rritje të shitjeve në tregun kinez gjatë një periudhe rënie të përgjithshme. Analistët vlerësojnë se një ndalim i mundshëm do të ndikonte në një pjesë të shitjeve të iPhone në Kinë. Megjithatë, është e qartë se Kina mbetet një treg i rëndësishëm për Apple dhe çdo ndjenjë negative nga qeveria kineze është shkak për shqetësim.

Burimet:

- AFP

- Analisti teknik Avi Greengart

- Analisti kryesor i Insider Intelligence, Yory Wurmser

- Analisti i Wedbush, Dan Ives