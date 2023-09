Tarifa e abonimit BMW Scraps për sediljet me ngrohje të makinave

BMW ka vendosur të eliminojë tarifën e diskutueshme të abonimit për sediljet me ngrohje të makinave që shkaktoi një zhurmë mes klientëve vitin e kaluar. Prodhuesi gjerman i automjeteve u përball me reagime kur prezantoi një tarifë mujore prej 18 dollarësh për sediljet me ngrohje, një veçori që pritej më parë si standard. Lëvizja bëri që një komunitet hakerësh të ofronin shërbimet e tyre për të zhbllokuar funksionin për ata që nuk dëshirojnë të paguajnë ekstra.

Ndërsa shoferët amerikanë nuk prekeshin nga opsioni vetëm me abonim, pronarët e BMW në Gjermani, MB dhe vende të tjera duhej të vendosnin nëse do të paguanin ekstra për sediljet me ngrohje. Megjithatë, në një intervistë të fundit me Autocar, anëtari i bordit të BMW për shitje dhe marketing, Pieter Nota, njoftoi se sediljet me ngrohje tani mund të blihen ose refuzohen në pikën e blerjes.

Nota shpjegoi se vendimi për të hequr tarifën e abonimit u nxit nga pranimi i ulët i përdoruesit dhe perceptimi i klientit. “Njerëzit mendojnë se kanë paguar dyfish, gjë që në fakt nuk ishte e vërtetë, por perceptimi është realitet”, tha Nota. Ai pranoi se ndërsa BMW dëshironte të ofronte një shërbim shtesë duke ofruar opsionin për të aktivizuar sediljet me ngrohje më vonë, ai nuk pati jehonë të mirë me klientët.

Polemika ngjalli edhe më shumë vëmendje kur dy ligjvënës amerikanë, Paul Moriarty dhe Joe Danielsen, shprehën shqetësimin e tyre dhe menduan ta ndalonin këtë praktikë. Ata argumentuan se kompanitë e makinave nuk duhet t'u ngarkojnë konsumatorëve një tarifë abonimi për veçoritë që janë instaluar tashmë në automjet në momentin e shitjes. Moriarty dhe Danielsen besonin se praktika të tilla biznesi shërbenin kryesisht për të rritur fitimet e korporatave dhe synonin të mbronin konsumatorët nga rritja e kostove.

Në përgjithësi, vendimi i BMW për të hequr tarifën e abonimit të sediljeve me ngrohje është një lëvizje pozitive që adreson reagimet e klientëve dhe siguron një proces më transparent blerjeje për automjetet e saj.

Burimet:

– Tarifa e abonimit BMW Scraps për sediljet me ngrohje të makinave, Autocar