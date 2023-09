Ngjarja BGMI Aston Martin Speed ​​Drift: Zhbllokoni shpërblime ekskluzive me Battlegrounds Mobile India

Lojtarët e Battlegrounds Mobile India (BGMI) po kënaqen me ngjarjen emocionuese "Aston Martin Speed ​​Drift" në lojë. Duke u bashkuar me prodhuesin e makinave luksoze Aston Martin, BGMI ka prezantuar në lojë tre makina sportive me performancë të lartë: Valkyrie, DBX707 dhe DBS Volante. Këto makina vijnë me ngjyra unike dhe karakteristika të veçanta, duke shtuar një nivel shtesë emocioni në lojë.

Aston Martin DBS Volante është veçanërisht i dukshëm pasi është makina e parë sportive e konvertueshme e BGMI. Lojtarët mund të shijojnë emocionin e hapjes dhe mbylljes së pjesës së sipërme ndërsa kalojnë nëpër lojë. Duke mbledhur këto makina sportive Aston Martin në garazhin e tyre virtual, lojtarët mund të zhbllokojnë shpërblime të ndryshme ndërsa përparojnë.

Ngjarja BGMI Aston Martin Speed ​​Drift do të zgjasë deri më 10 tetor 2023, duke u dhënë lojtarëve mjaft kohë për të marrë pjesë dhe për të fituar çmime. Për ta bërë ngjarjen edhe më tërheqëse, BGMI ka lëshuar kode të riblerjes që lejojnë lojtarët të marrin veshje falas të armëve, lëkurë automjetesh, emocione, veshje, kredite në lojë, UC dhe më shumë.

Për të kapur këto kode të riblerjes BGMI, lojtarët duhet të ndjekin disa hapa të thjeshtë. Së pari, ata duhet të vizitojnë faqen zyrtare të BGMI dhe të futin ID-në e tyre të karakterit BGMI. Më pas, ata mund të ngjitin kodin e shpengimit për shpërblimin e dëshiruar në lojë në hapësirën e caktuar. Pas verifikimit të një kodi captcha/verifikimi, lojtarët mund të dorëzojnë formularin. Pasi të përfundojë, çmimet e rimbursueshme do të dërgohen në postën e lojtarit në lojë, gati për t'u kërkuar.

Mos e humbisni këtë ngjarje emocionuese dhe mundësinë për të zhbllokuar shpërblime ekskluzive në BGMI. Hipni pas timonit të një makine sportive Aston Martin dhe përjetoni emocionin e ngjarjes "Aston Martin Speed ​​Drift" sot!

Përkufizime:

– BGMI: Battlegrounds Mobile India

– UC: monedhë në lojë

