BeXide Studio do të shfaqë lojën e paparalajmëruar në Tokyo Game Show 2023

BeXide, studio me reputacion e njohur për lojërat e saj të njohura si Doko Demo Issyo dhe Super Bullet Break, ka njoftuar se do të ekspozojë një titull të paparalajmëruar për platformat PlayStation 5, Switch dhe PC (Steam) në Tokyo Game Show 2023. Kjo Loja e shumëpritur do të shfaqet së bashku me lojën e paralajmëruar më parë të BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Vizitorët e eventit do të kenë mundësinë të luajnë si Persha ashtu edhe Labyrinth Magic: Arabian Nyaights dhe titullin e pazbuluar në stendën "Indie Games Corner". Si një kënaqësi e veçantë për lojtarët, BeXide do të ofrojë mbajtëse ekskluzive të çelësave akrilik në Tokyo Game Show 2023 për Persha dhe Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, si dhe një risi të veçantë origjinale për lojën e sapo shpallur.

Tokyo Game Show 2023 është planifikuar të zhvillohet nga 21 deri më 24 shtator në Makuhari Messe në Chiba, Japoni. Kjo ngjarje shumë e vlerësuar e lojërave tërheq profesionistë të industrisë, entuziastë të lojërave dhe media nga e gjithë bota, duke ofruar një platformë për zhvilluesit që të shfaqin krijimet e tyre më të fundit.

Vendimi i BeXide për të paraqitur një lojë të paparalajmëruar në Tokyo Game Show 2023 ka krijuar një emocion të konsiderueshëm midis fansave dhe komunitetit të lojërave. Me rekordin e studios për të ofruar përvoja të këndshme dhe inovative të lojërave, pritjet për këtë titull të ri janë në kulmin e të gjitha kohërave.

Burimi: Gematsu.com