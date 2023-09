Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – Një vështrim nga brenda në parasezonin e NHL

Liga Kombëtare e Hokejve (NHL) dhe Rrjeti NHL kanë njoftuar partneritetin e tyre me Los Angeles Kings për sezonin e katërt të dokumentarëve të tyre parasezonal me akses të plotë, Behind The Glass. Kjo seri me tre pjesë, e prodhuar nga NHL Network në bashkëpunim me NHL Productions, do të ofrojë një vështrim nga prapaskenat e intensitetit, dramës dhe konkurrencës së një parasezonale të NHL përmes objektivit të dyfishtë të Stanley Cup Champion Kings.

Sezoni i ardhshëm i Behind The Glass do të shfaqë udhëtimin e Kings në Hemisferën Jugore teksa ata luajnë kundër Arizona Coyotes në Melburn, Australi për Serinë Globale NHL 2023. Këto do të jenë lojërat e para NHL që luhen në Australi, duke shtuar emocione në seri. Lojtarët do të ngrihen me mikrofon dhe do të shfaqen larg nga sheshi i sheshit, duke u ofruar fansave përmbajtje të pashembullt teksa ata konkurrojnë për vendin e tyre në listë dhe përgatiten për hapjen e sezonit të rregullt.

Pas dy vendeve radhazi të Stanley Cup Playoff, Mbretërit kanë rritur pritshmëritë për organizatën. Behind The Glass do të fokusohet te zëvendëspresidenti dhe menaxheri i përgjithshëm i ekipit, Rob Blake, dhe trajneri kryesor Todd McLellan, pasi ata udhëheqin ekipin gjatë gjithë kampit stërvitor dhe formojnë vizionin për një pretendent të përhershëm të Kupës Stanley. Seriali do të profilizojë gjithashtu lojtarët kryesorë si qendra e sapo fituar Pierre-Luc Dubois, yjet në rritje Adrian Kempe dhe Kevin Fiala, dhe lojtarët kryesorë veteranë Anze Kopitar dhe Drew Doughty. Presidenti i ekipit Luc Robitaille do të japë njohuri unike se çfarë do të thotë të jesh Mbret.

Behind The Glass u shfaq për herë të parë në vitin 2018, duke u ofruar fansave një vështrim të paprecedentë në parasezonin e NHL përmes syve të New Jersey Devils. Që atëherë, seriali ka paraqitur Philadelphia Flyers dhe Nashville Predators. Edicioni i këtij viti do të rrisë interesat me udhëtimin ndërkombëtar në Melburn, Australi.

Fansat mund të presin të shohin përmbajtje ekskluzive bonus dhe klipe nga çdo episod i Behind The Glass të ndara nëpër platformat e mediave dixhitale dhe sociale duke përdorur hashtag #BehindTheGlass. Për më tepër, çdo episod do të jetë i disponueshëm në platformën YouTube të NHL, duke u ofruar fansave më shumë mundësi për t'u angazhuar me serialin.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp premton t'i sjellë tifozët më afër lojës dhe të sigurojë një perspektivë unike dhe të paparë kurrë më parë për ekipin dhe parasezonin. Me akses të paprecedentë, ky dokumentar me siguri do të emocionojë fansat ndërsa ata parashikojnë sezonin e ardhshëm të NHL.

Burimet:

– Njoftimi për shtyp i NHL: Behind The Glass: Emerging NHL Stars të paraqitura në Docu-Series (2021)

– Faqja zyrtare e NHL