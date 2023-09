Beats bashkëpunon me Olive & June për koleksionin e ri të thonjve

By

Beats, e njohur për kufjet dhe kufjet e saj të njohura, po futet në industrinë e bukurisë me bashkëpunimin e saj të parë ndonjëherë me markën e bukurisë Olive & June. Për të festuar lëshimin e nuancave të reja, Cosmic Silver dhe Cosmic Pink, Beats dhe Olive & June kanë lançuar një koleksion thonjsh që i lejon përdoruesit të koordinojnë pamjen e thonjve me aksesorët e tyre të teknologjisë.

Koleksioni përfshin dy nuanca manikyrësh që përputhen me Beats Studio Buds+, si dhe thonj me shtypje të frymëzuar nga pamja dhe përvoja e dëgjimit të kufjeve me valë. Olive & June ndanë lajmin në Instagram, duke i ftuar ndjekësit të blejnë lustrimet dhe shtypësit e edicionit të kufizuar.

Olive & June është bërë e njohur për kompletet e saj të thonjve të denjë për sallonet që sjellin përvojën e sallonit të thonjve në shtëpinë tuaj. Kompletet e tyre më të shitura Mani System janë të lehta për t'u përdorur dhe manikyri është afatgjatë. Klientët mund të personalizojnë kompletet e tyre me një sërë nuancash që ndryshojnë me çdo sezon ose bashkëpunim.

Koleksioni i ri i thonjve Beats x Olive & June tani është i disponueshëm për blerje. Pakoja Beats Polish Duo përfshin nuancat metalike rozë dhe argjendi të manikyrit, të cilat mund të përdoren për të krijuar pamje të ndryshme të thonjve. Pako Beats Press-On ofron pesë modele të ndryshme të thonjve që mund të përzihen dhe përputhen. Secili grup vjen me 42 gozhdë, një jastëk përgatitor, ngjitës që nuk dëmton thonjtë, një shtytës prej druri të kutikulave dhe një skedar gozhdë dhe bufer 2-në-1.

Nëse jeni të interesuar të provoni thonjtë e shtypur ose të kërkoni rekomandime bukurie, sigurohuni që të shikoni përmbledhjet tona të thonjve më të mirë të shtypjes, mashtruesve të bukurisë dhe produkteve të bukurisë që pëlqejnë shumë të famshëm.

Burimet:

– Postimi në Instagram nga Olive & June

– Artikulli i billbordit