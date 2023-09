Data e publikimit të Barbie Digital: Ku të shikoni dhe kur të prisni transmetim në Max

By

Pas suksesit të tij të jashtëzakonshëm në arkë, filmi i shumëpritur i Barbie është më në fund i disponueshëm për shkarkim dixhital. Warner Bros ka vendosur të nxjerrë Barbie në platformat premium video-on-demand më pak se dy muaj pas daljes në kinema. Megjithatë, filmi do të vazhdojë të shfaqet në kinema, duke përfshirë një publikim njëjavor të IMAX më 22 shtator.

Sa i përket opsioneve të transmetimit, duke filluar nga e marta, 12 shtator, Barbie mund të blihet dhe të merret me qira në mënyrë dixhitale në platforma të tilla si Amazon Prime, Google Play, Apple TV dhe Vudu, ndër të tjera. Çmimi mund të ndryshojë në varësi të platformës, por Amazon Prime ofron filmin për para-porositje me 29.99 dollarë për t'u blerë dhe 24.99 dollarë për me qira për një dritare shikimi 48-orëshe.

Publikimi dixhital i Barbie përfshin mbi 30 minuta përmbajtje bonus, duke përfshirë tipare si "Mirë se vini në Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" dhe " Është një botë e çuditshme.” Megjithatë, nuk ka ende një datë specifike të lëshimit për Barbie DVD ose Blu-Ray.

Meqenëse Barbie është një film i Warner Bros, ai pritet të jetë i disponueshëm për transmetim në Max, shërbimi i transmetimit në pronësi të Warner Bros, përpara fundit të vitit. Publikimet e mëparshme teatrale të Warner Bros kanë ndjekur një model ku ato lëshohen me video premium sipas kërkesës dhe më pas bëhen të disponueshme në Max pas një periudhe të caktuar kohe. Për shembull, The Flash u lëshua në PVOD pesë javë pas daljes në teatër dhe filloi transmetimin në Max pesë javë pas PVOD.

Duke marrë parasysh suksesin financiar dhe pritjet e Barbie, ka të ngjarë që studioja të presë më shumë për ta nxjerrë atë në Max. Duke ndjekur një model të ngjashëm si The Flash, Barbie mund të shfaqet në Max afërsisht nëntë javë pas daljes në teatër. Në mënyrë spekulative, Barbie mund të transmetohet në Max rreth mesit deri në fund të nëntorit 2023. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka ende një datë zyrtare të lëshimit të Barbie Max të shpallur.

Nëse mezi prisni të shikoni filmin Barbie, mund ta blini ose merrni me qira online duke filluar nga nesër. Shijoni lëshimin dixhital dhe qëndroni të sintonizuar për çdo përditësim mbi disponueshmërinë e transmetimit të Barbie në Max.

Burimet:

– [Titulli i artikullit burimor](burimi)

– [Titulli i artikullit burimor](burimi)