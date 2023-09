Si të rekrutoni Minthara pa vrarë në Baldur's Gate 3

Një nga NPC-të e njohura në Baldur's Gate 3 është Minthara, Elfi i Errët që ka premtuar besnikërinë e saj ndaj Absolutit. Shumë lojtarë kanë qenë të etur për ta rekrutuar atë si një shoqëruese romantike, por për ta bërë këtë, ata duhej të përfundonin një kërkim që përfshinte shumë vrasje. Megjithatë, një lojtar i zgjuar ka zbuluar një metodë për të rekrutuar Minthara pa marrë asnjë jetë.

Në mënyrë tipike, në mënyrë që Minthara të bashkohet me ju, do t'ju duhet të përfundoni një kërkim që ajo ju jep për të masakruar të gjithë në Emerald Grove. Kjo do të përfshinte një takim të tmerrshëm me Tieflings dhe Druids, me ndihmën e trupave Goblin të Minthara. Sidoqoftë, përdoruesi i Reddit Wulfrinnan ka ndarë një metodë për të rekrutuar Minthara "në mënyrë të pafajshme".

Sipas metodës së Wulfrinnan, së pari duhet të flisni me fëmijët Tiefling të bandës së Molit për vjedhjen e idhullit Druid. Pastaj, vidhni idhullin duke përdorur vjedhje për të parandaluar që rituali të zhvillohet. Kjo do të shkaktonte një luftë midis Tieflings dhe Druids, në të cilën ju ose duhet të vraponi ose të dilni fshehurazi. Më pas, raportoni vendndodhjen e korijes tek Minthara dhe kur të dy të ktheheni, do t'i gjeni të gjithë mbrojtësit të vdekur. Kjo do t'ju lejojë të rekrutoni Minthara më vonë në lojë pa pasur nevojë të vrisni askënd.

Edhe pse kjo metodë mund të duket e pafajshme në sipërfaqe, është e rëndësishme të theksohet se ajo ende përfshin manipulim dhe mashtrim. Ajo të kujton zgjedhje të ngjashme moralisht të paqarta në RPG të tjera si Star Wars: Knights of the Old Republic. Sidoqoftë, nëse preferoni të luani si një personazh që përpiqet t'i mbajë duart të pastra, kjo metodë mund të jetë një shmangie e dobishme në Baldur's Gate 3.

