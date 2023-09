Baldur's Gate 3: Zbulimi i gëzimit të lojës me role

By

Në filmin The Matrix Reloaded, personazhi Seraph pretendon se njeriu nuk e njeh vërtet dikë derisa ta luftojë. Në mënyrë të ngjashme, në botën e lojërave me role si Baldur's Gate 3, nuk mund ta kuptoni plotësisht lojën derisa ajo t'ju sfidojë në mënyra të papritura. Pavarësisht nëse kuptoni se karakterit tuaj i mungon finesa luftarake ose pasojat e zgjedhjeve tuaja që ndikojnë në rezultatin e lojës, përvoja e vërtetë e Baldur's Gate 3 shpesh fillon pasi përballet me pengesa.

Ndryshe nga video lojërat e tjera, Baldur's Gate 3 fton lojtarët të zhyten në rolin e personazhit të tyre të zgjedhur. Ndërsa disa lojtarë mund të zgjedhin të krijojnë një avatar që i ngjan vetes, loja inkurajon eksplorimin e roleve dhe identiteteve të ndryshme. Ky aspekt i luajtjes së roleve është ajo që e veçon Baldur's Gate 3 dhe e bën atë një RPG bindëse.

Autori ndan përvojën e tij personale të fillimit me një personazh, Astarion, një vampir Rogue, por që ndihet i shkëputur nga loja. Duke kërkuar për një angazhim më të thellë, ata krijuan një personazh të ri, Tav, një Warlock me një histori komplekse. Megjithatë, edhe udhëtimi i Tavit nuk u ndje plotësisht i kënaqshëm. Pikërisht kur autori krijoi Mezcalin, një Bard lakues, ata gjetën një personazh që rezononte vërtet me ta.

Rinisja e lojës dhe prova e personazheve të ndryshëm i lejoi autorit të zbulonte më shumë rreth mekanikës dhe mundësive narrative të lojës. Ata zbuluan cilësitë dhe perspektivat unike që solli secili personazh, duke rritur përvojën e përgjithshme. Ashtu si në punën krijuese, skicat fillestare mund të kërkojnë eksplorim dhe eksperimentim përpara se të gjejnë përshtatjen e përsosur.

Baldur's Gate 3, megjithëse jo pa kufizimet e tij, ofron një botë të pasur dhe gjithëpërfshirëse për lojtarët për të eksploruar. Rinisja e lojës disa herë i lejon lojtarët të përfshihen plotësisht me botën e lojës dhe të zbulojnë qasjen e preferuar për lojën. Ndonjëherë, vetëm kur loja sfidon dhe "shkel bythën tuaj" ju e kuptoni me të vërtetë se si dëshironi të angazhoheni në botën e lojës.

