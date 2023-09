Australia do të kërkojë motorë kërkimi për të parandaluar ndarjen e materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve të krijuar nga AI

By

Rregullatori i internetit i Australisë njoftoi të premten se motorët e kërkimit si Google dhe Bing do t'u kërkohet të marrin hapa për të parandaluar ndarjen e materialit të abuzimit seksual të fëmijëve të krijuar nga inteligjenca artificiale (AI). Kodi i ri, i hartuar nga gjigantët e industrisë me kërkesë të qeverisë, do të mandatojë që motorët e kërkimit të sigurojnë që një përmbajtje e tillë të mos shfaqet në rezultatet e kërkimit. Për më tepër, funksionet e inteligjencës artificiale të integruara në motorët e kërkimit nuk duhet të gjenerojnë versione sintetike të këtij materiali, të njohur edhe si "deepfakes".

Komisionerja e E-Safety Julie Inman Grant theksoi rritjen e shpejtë të AI gjeneruese dhe aftësinë e saj për të tejkaluar përgjigjen rregullatore. Inman Grant shprehu shqetësimin se kodi ekzistues, i hartuar nga Google dhe Bing, nuk trajtonte në mënyrë adekuate përmbajtjen e krijuar nga AI. Rrjedhimisht, ajo kërkoi që motorët e kërkimit të rishikonin kodin e tyre.

Ky zhvillim është një shembull i qartë se si peizazhi rregullator dhe ligjor që rrethon platformat e internetit po riformohet nga rritja e përmbajtjes së gjeneruar nga AI. Duke kërkuar që motorët e kërkimit të parandalojnë në mënyrë proaktive shpërndarjen e materialit të abuzimit seksual të fëmijëve të krijuar nga AI, Australia synon të mbrojë individët e cenueshëm nga shfrytëzimi.

Është e rëndësishme të theksohet se përmbajtja e krijuar nga AI, veçanërisht falsifikimet e thella, paraqet një sfidë në rritje për shoqërinë. Deepfakes përfshijnë përdorimin e algoritmeve të AI për të manipuluar ose fabrikuar përmbajtje dixhitale si imazhe, video ose audio, shpesh me qëllime keqdashëse. Ndërsa kjo teknologji bëhet gjithnjë e më e sofistikuar, potenciali për keqpërdorim dhe dëmtim përshkallëzohet.

Kjo iniciativë nga rregullatori i internetit të Australisë pasqyron përpjekjet e vazhdueshme globalisht për të adresuar rreziqet që lidhen me përmbajtjen e krijuar nga AI. Duke punuar ngushtë me drejtuesit e industrisë dhe palët e interesuara, organet rregullatore synojnë të arrijnë një ekuilibër midis përparimeve teknologjike dhe mbrojtjes së individëve.

Përkufizime:

– Inteligjenca Artificiale (AI): Simulimi i inteligjencës njerëzore në makinat që janë të programuara për të kryer detyra dhe për të mësuar nga përvojat e tyre.

– Deepfake: Një media sintetike e krijuar duke përdorur algoritme AI për të manipuluar ose fabrikuar përmbajtje, shpesh duke shfaqur ngjashmërinë e njerëzve realë, por me elementë të pavërteta ose mashtruese.

