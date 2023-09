Sipas hulumtimit, më pak se gjysma e australianëve kanë telefona 5G

Sipas hulumtimit të fundit të kryer nga faqja e internetit për krahasimin e çmimeve Finder, vetëm 46% e australianëve që përdorin telefona celularë kanë një pajisje që është në gjendje të marrë një lidhje 5G. Ky zbulim bazohet në Consumer Sentiment Tracker, një anketë e drejtpërdrejtë me mbi 53,000 australianë. Sondazhi zbuloi gjithashtu se 24% e të anketuarve nuk duan mbulim 5G, ndërsa 8% pranuan se nuk e dinin se çfarë është 5G. Megjithatë, 22% e pjesëmarrësve shprehën dëshirën për të përmirësuar në një telefon 5G në të ardhmen.

Për më tepër, hulumtimi vjen në një kohë kur rrjetet 3G po i afrohen fundit. Kompanitë e mëdha të telekomit në Australi, si Vodafone, Telstra dhe Optus, kanë njoftuar planet për të mbyllur rrjetet e tyre 3G dhe për të rifarmuar teknologjinë për të përmirësuar rrjetet e tyre më të reja 4G dhe 5G. Vodafone është vendosur të mbyllë rrjetin e saj 3G deri më 15 dhjetor, e ndjekur nga Telstra në qershor 2024 dhe Optus në shtator 2024.

Ekspertët sugjerojnë se individët me pajisje më të vjetra do të duhet të përmirësojnë së shpejti ose rrezikojnë të humbasin lidhjen. Kjo përfshin pronarët e iPhone, pasi modelet më të hershme se iPhone 6 do të kenë akses vetëm në 3G, e cila nuk do të mbështetet më vitin e ardhshëm. Mbyllja e 3G do të ndikojë gjithashtu në pajisjet jo-telefonike, të tilla si sistemet e sigurisë, alarmet mjekësore, makinat EFTPOS dhe sistemet e ndezjes në distancë të disa makinave. Këshillohet që individët që mbështeten në pajisje të tilla të kontrollojnë me prodhuesit e tyre ose ofruesit e rrjetit për të përcaktuar nëse do të preken.

Megjithatë, ata që kanë blerë celularët e tyre në vitet e fundit nuk duhet të shqetësohen, pasi edhe nëse pajisjet e tyre nuk mbështesin 5G, ata nuk do të ndikohen nga mbyllja e 3G. Rrjetet celulare zakonisht përmirësohen çdo dekadë apo më shumë, me rrjetet më të vjetra që po hiqen gradualisht. 5G, gjenerata e pestë e rrjeteve celulare, u prezantua për herë të parë në vitin 2019 dhe pritet që 6G të prezantohet deri në fund të dekadës.

Në përgjithësi, hulumtimi nxjerr në pah peizazhin aktual të lidhjes celulare në Australi, me më pak se gjysmën e popullsisë që përdor telefona 5G. Ndërsa teknologjia përparon, bëhet thelbësore për individët që të mbajnë pajisjet e tyre të përditësuara për të siguruar lidhje të pandërprerë dhe akses në aftësitë më të fundit të rrjetit.

