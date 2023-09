Biblioteka e Qarkut Augusta ofron klasa të shkrim-leximit teknik

Biblioteka e Qarkut Augusta në Fishersville, Virxhinia, do të ofrojë klasa teknike të shkrim-leximit këtë vjeshtë për t'u kujdesur për njerëzit e të gjitha niveleve të aftësive. Në tregun e sotëm gjithnjë e më virtual të punës, ka një nevojë në rritje për aftësitë e shkrim-leximit dixhital për të siguruar që individët të pajisen me aftësitë e nevojshme teknologjike. Këto aftësi variojnë nga detyrat bazë si dërgimi i emaileve deri te mbrojtja nga mashtrimet kibernetike dhe përpjekjet për phishing.

Me mbështetjen e një fondi granti AT&T, Biblioteka e Qarkut Augusta synon të bashkëpunojë me komunitetin për të ofruar njohuri të përgjithshme dixhitale dhe aftësi të specializuara. Rachael Phillips, menaxherja e shërbimeve për të rriturit në bibliotekë, thekson rëndësinë e shkrim-leximit dixhital në shoqërinë e sotme. Pa këto aftësi, individët mund të mbeten prapa në tregun e punës dhe të luftojnë me aktivitetet e përditshme në një botë të drejtuar nga teknologjia.

Klasat e ofruara nga Biblioteka e Qarkut Augusta do të jenë falas, por hapësira do të jetë e kufizuar. Phillips inkurajon këdo që është i interesuar të marrë pjesë të vizitojë faqen e internetit të bibliotekës ose të telefonojë për të planifikuar. Klasat do të fokusohen në bazat e sigurisë kibernetike, prezantimin me pajisje të tilla si pajisjet Android dhe Apple, dhe ndërtimin e aftësive thelbësore të shkrim-leximit dixhital.

Këto klasa janë veçanërisht të dobishme për individët e moshuar dhe ata që rihyjnë në komunitet. Phillips shpjegon se shumë njerëz kanë vështirësi të mësojnë se si të përdorin pajisjet e internetit, gjë që mund të rezultojë në dekurajim gjatë kërkimit të punës dhe aktiviteteve të përditshme. Duke ofruar këto klasa, Biblioteka e Qarkut Augusta kërkon të kapërcejë ndarjen dixhitale dhe të sigurojë që anëtarët e komunitetit të kenë aftësitë e nevojshme për të lulëzuar në një botë gjithnjë e më dixhitale.

Si përfundim, Biblioteka e Qarkut Augusta njeh rëndësinë e aftësive të shkrim-leximit dixhital dhe synon të sigurojë burime dhe klasa për të ndihmuar individët të fitojnë ose forcojnë këto aftësi. Me mbështetjen e komunitetit dhe fondit të grantit AT&T, biblioteka po e bën të arritshme shkrim-leximin dixhital për të gjithë, pavarësisht nga niveli i aftësive apo mosha.

Burimi: WHSV (nuk ofrohet URL)