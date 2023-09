Programi Valkyrie LMH do të rikthehet me Aston dhe Partneritetin Heart of Racing

Pas më shumë se tre vjetësh pezullim, programi Valkyrie LMH do të riaktivizohet përmes një partneriteti midis Aston Martin dhe ekipit me bazë në SHBA Heart of Racing. Aston Martin dhe Heart of Racing thuhet se janë duke u mbyllur në një marrëveshje për të sjellë makinën Valkyrie LMH në pistë në vitin 2021.

Aston Martin është në bisedime me furnitorët dhe duke mbledhur një ekip për të mbikëqyrur programin, duke përfshirë ish-drejtorin inxhinierik të Williams F1, Adam Carter. Ndërsa Aston Martin nuk e ka konfirmuar ringjalljen e Valkyrie LMH, kompania theksoi ADN-në e saj të garave të makinave sportive dhe angazhimin e saj për të vlerësuar opsionet në peizazhin në zhvillim të motorsportit.

Drejtori i ekipit të Heart of Racing, Ian James shprehu dëshirën e ekipit për t'u ngjitur në klasën më të lartë të garave ndërkombëtare të makinave sportive, por deklaroi se ende nuk është arritur apo nënshkruar asnjë marrëveshje. Heart of Racing tashmë është zgjeruar në Kampionatin Botëror të Qëndrueshmërisë (WEC) me Aston Martin këtë vit.

Makina e garave Valkyrie pritet të konkurrojë si në WEC ashtu edhe në Shoqatën Ndërkombëtare të Sporteve Motorike (IMSA). Makina do të fuqizohet nga një motor 6.5 litra V12 i zhvilluar në bashkëpunim me Cosworth, i ngjashëm me motorin e përdorur në versionin rrugor të Valkyrie.

Programi Valkyrie u vu në pritje kur makinat LMDh me bazë LMP2 u përfshinë në divizionin Hypercar të WEC. Megjithatë, Aston Martin ka vendosur të ringjallë programin pas sugjerimeve nga Lawrence Stroll, pronar i Aston Martin, për një rikthim të nivelit të lartë në Le Mans.

Pjesëmarrja e fundit e Aston Martin në klasën më të lartë në Le Mans ishte me AMR-One LMP1 me top të hapur në 2011. Programi Valkyrie është i ndarë nga operacioni Aston Martin Racing që zhvilloi DBR1/2 P1 coupe të bazuar në Lola.

