Assassin's Creed Mirage: A Return to Detective Gameplay

By

Assassin's Creed Mirage ofron një rikthim në rrënjët e serialit, duke u fokusuar në fshehtësinë sociale dhe hetimin. Loja shërben si një rivendosje dhe një korrigjim i mundshëm i kursit për ekskluzivitetin. Përvoja fillestare e lojës tregon elementet e njohura që e bënë të njohur Assassin's Creed, duke theksuar gjithashtu pse seria evoluoi me kalimin e kohës.

Pamja paraprake e lojës përbëhet nga tre kapituj jo të njëpasnjëshëm. Në kapitullin e parë, lojtarët eksplorojnë rrugët e Bagdadit si Basim Ibn Ishaq, një hajdut i talentuar rrugësh, i cili më vonë bëhet mentor në Valhalla. Loja përfshin kryerjen e detyrave, vjedhjen e xhepave dhe kalimin në çatitë e një qyteti të detajuar bukur.

Demoja dekurajon kërkimet anësore, por i lejon lojtarët të ndërveprojnë me fqinjët e Basimit dhe hajdutët e tjerë, së bashku me macet e qytetit. Ndjenja intime e këtyre kapitujve hapës kap thelbin e hyrjes më të mirë të serisë, Origins. Harta e lojës përfshin Bagdadin, si dhe provincat periferike dhe zonat e pabanuara, duke u dhënë lojtarëve mundësinë për të eksploruar një botë të gjerë.

Kapitulli i dytë prezanton fillimin e Basimit në të Fshehurit, farkëtimin e tij të parë të shpatës dhe sistemin luftarak të Mirage. Lufta, edhe pse tërheqëse vizualisht, ndjek një model të njohur të sulmit, shmangies, pengimit dhe kundërsulmit. Ndërsa koreografia është unike, mekanika ndihet e ngjashme me hyrjet e mëparshme në seri.

Kapitulli i fundit dhe më i gjatë i zhyt lojtarët në një mision me shumë hapa. Si Basim, objektivi është të vrasësh një tregtar të fuqishëm që mbërrin në Bagdad në rrethana të dyshimta. Ky mision kërkon mbledhjen e inteligjencës në nivel lokal, që të kujton lojërat e mëparshme Assassin's Creed.

Mirage thekson rolin e Basimit si një detektiv dhe një figurë me stil Robin Hood, duke përdorur lidhjen e tij me njerëzit e Bagdadit për të arritur qëllimet e tij. Sidoqoftë, mekanika e lojës mund të jetë e vështirë, me probleme në ngjitjen e mureve dhe kërcime të paqëllimshme. Mekanika e kalimit ndonjëherë ndërhyn në sekuencat e fshehta, duke zbuluar vendndodhjen e lojtarit pa dashje.

Pavarësisht këtyre të metave, Assassin's Creed Mirage ofron një rikthim nostalgjik në lojën e detektivëve të serisë, duke ofruar një ndryshim freskues të ritmit nga këstet e fundit të fokusuara në botët masive dhe sistemet e progresionit.

Burimet:

– Ubisoft Bordeaux

– Producenti kryesor Fabian Salomon

Shënim: Ky artikull është një përmbledhje e artikullit burimor dhe nuk përmban asnjë URL.