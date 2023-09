Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Assassin's Creed Series

By

Assassin's Creed Mirage shënon një moment historik të rëndësishëm për Ubisoft Bordeaux, pasi është hera e parë që studio ka udhëhequr zhvillimin e një versioni të plotë të lojës. I njohur për punën e tyre në Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux u zgjodh për të zhvilluar Mirage më të dobët dhe më të fokusuar, i cili fillimisht ishte menduar të ishte DLC për Valhalla përpara se të bëhej një aventurë e pavarur. I vendosur në qytetin historik të Bagdadit, Mirage synon të kthehet në rrënjët e serisë Assassin's Creed dhe t'i bëjë homazh lojës origjinale.

Një nga aspektet kryesore të Mirage është theksi i tij në vjedhje dhe zbulim, duke rikthyer lojën klasike të Assassin's Creed. Përzierja sociale ka bërë një kthim, duke i lejuar lojtarët të përzihen pa probleme me turmat dhe të lundrojnë në rrugët e ngarkuara të qytetit të rrumbullakët të Bagdadit. Parkour është gjithashtu një tipar i spikatur, pasi lojtarët mund të përshkojnë qytetin duke përdorur çatitë dhe të kryejnë lëvizje akrobatike për të shmangur luftimet. Për më tepër, udhëtimi i shpejtë drejt këndvështrimeve të sinkronizuara është i disponueshëm për ata që preferojnë një mënyrë transporti më të shpejtë.

Vetë Qyteti i Rrumbullakët është një mjedis mbresëlënës, me kanale, gjelbërim dhe rrethe të dallueshme me arkitekturë që të kujton lojën e parë Assassin's Creed. Çdo distrikt ofron një përvojë unike, të tilla si Karkh, një qytet i zhurmshëm tregu dhe Abbasiyah, shtëpia e Shtëpisë së Urtësisë, ku studiuesit studiojnë matematikë dhe filozofi. Vëmendja ndaj detajeve në dizajnin e qytetit shton përvojën gjithëpërfshirëse të Mirage.

Përveç qytetit, Mirage prezanton gjithashtu zona të njohura si The Wilderness, duke ofruar një mjedis më të hapur dhe më të gjerë të ngjashëm me lojërat moderne Assassin's Creed. Këto zona ofrojnë një ndryshim freskues të ritmit dhe nuk janë të nevojshme për t'u eksploruar për përvojën kryesore të drejtuar nga narrativa të Mirage. Pavarësisht nëse lojtarët preferojnë mjediset e kufizuara urbane ose shkretëtirën e hapur, Mirage ofron më të mirën nga të dy botët.

Megjithëse Mirage fokusohet kryesisht në përvojat e Basim Ibn Ishakut në Bagdad, ka edhe momente të vendosura në historinë moderne. Megjithatë, këto momente janë të kufizuara, me theksin kryesor në rrugëtimin e Basimit. Një tjetër vend i dukshëm në lojë është kalaja e Alamut, e cila shërben si një terren stërvitor për të Fshehurit dhe karakterizon njohuritë e mëparshme të Assassin's Creed.

Mirage prezanton mekanikë të rinj të lojës, të tillë si një sistem famëkeq, ku NPC-të do të reagojnë ndaj veprimeve të lojtarit. Dështimi i detyrave si vjedhja e xhepave mund të rezultojë që NPC-të të paralajmërojnë rojet dhe të rrisin nivelin e famës së lojtarit. Për të shmangur zbulimin, lojtarët mund të përdorin strategji të tilla si korruptimi i muzikantëve për të krijuar shpërqendrime ose përfshirja në luftime si mjeti i fundit.

Assassin's Creed Mirage ofron diçka si për fansat e vjetër ashtu edhe për të sapoardhurit në ekskluzivitet. Fansat do t'i vlerësojnë vezët e Pashkëve dhe referencat për njohuritë më të gjera të Assassin's Creed, ndërsa të sapoardhurit mund të hyjnë në seri me Mirage si përvojën e tyre të parë. Me fokusin e tij në vjedhje, parkour dhe një rikthim në rrënjët e serisë, Mirage është vendosur të ofrojë një aventurë emocionuese dhe zhytëse të Assassin's Creed.

