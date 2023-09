Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of Series

By

Lëshimi i pamjeve paraprake të hershme për Assassin's Creed Mirage sugjeron që loja do të shënojë një rikthim të shumëpritur në rrënjët e serisë së trillimeve historike. Me kalimin e viteve, ekskluziviteti i Assassin's Creed është zgjeruar përtej premisave të tij origjinale, duke u mbushur me komplote komplekse, harta konfuze, lojëra të gjata dhe kërkime të shumta anësore. Megjithatë, Mirage duket se e ndryshon atë duke ofruar një përvojë të thjeshtë dhe të përqendruar në vjedhje.

Mirage vepron si një paraardhës i paraardhësit të tij, Valhalla, dhe përqendrohet rreth hajdutit të shekullit të 9-të dhe rimishërimit mitologjik mbinjerëzor, Basim Ibn Ishaq, ndërsa ai lundron nëpër qytetin e zhurmshëm të Bagdadit. Ubisoft premtoi se Mirage do të ishte më "intim", me një kohë më të shkurtër loje prej rreth 20 orësh dhe një histori më lineare në krahasim me Valhalla.

Reagimet e hershme nga lojtarët kanë qenë kryesisht pozitive. Pamjet paraprake theksojnë rikthimin e lojës klasike të fshehtë të Assassin's Creed, me një hartë më të fokusuar që nuk i mbyt lojtarët me një mori ikonash. IGN e përshkruan lojën si rikthimin e serisë në rrënjët e saj në mënyrën më të mirë të mundshme, ndërsa GameRant përmend se Mirage shpërblen si vjedhjen e pastër ashtu edhe metodën "është vjedhurazi nëse askush nuk është gjallë të tregojë për të".

Megjithatë, disa kritikë vërejnë se sistemi luftarak i Mirage ndihet i thjeshtë dhe i mungon inovacioni. Lufta përbëhet nga e njëjta rutinë e njohur e sulmit, shmangies, ndalimit dhe kundërsulmit që shihet në shumë lojëra të vetës së tretë. Pema e aftësive duket gjithashtu jo frymëzuese, duke u fokusuar në përmirësimet e shoqëruesit të shqiponjës së protagonistit dhe menaxhimin e inventarit në vend që të prezantojë aftësi të reja emocionuese.

Pavarësisht këtyre mangësive të vogla, përshtypjet e përgjithshme sugjerojnë se Mirage kap thelbin e asaj që e bëri serinë Assassin's Creed të popullarizuar në radhë të parë. Vendosja e tij e re dhe theksi në mekanikën e fshehtë sociale ofrojnë një përvojë nostalgjike për fansat që kanë kërkuar një kthim në rrënjët e ekskluzivitetit.

Assassin's Creed Mirage do të dalë më 5 tetor për PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S dhe Windows.

