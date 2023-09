Samiti Dixhital i Valencias 2023: Formimi i së Ardhmes me Inteligjencën Artificiale

Samiti Dixhital i Valencias (VDS2023) është vendosur të jetë një ngjarje novatore që do të ofrojë njohuri të vlefshme për peizazhin aktual dhe të ardhshëm të inteligjencës artificiale (AI). Si një teknologji transformuese, AI është shfaqur shpejt si një forcë e fuqishme në nxitjen e inovacionit dhe riformësimin e aspekteve të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë mirëqenien sociale, ekonomike dhe institucionale.

Organizuar nga Startup Valencia, ngjarja ndërkombëtare e teknologjisë do të zhvillohet më 26 dhe 27 tetor në Qytetin e Arteve dhe Shkencave në Valencia, Spanjë. Ai do të bashkojë ekspertë të industrisë, studiues, novatorë, akademikë, investitorë dhe udhëheqës institucionalë nga e gjithë bota. Përmes një sërë bisedash dhe debatesh, samiti synon të tregojë se si AI po bëhet pjesë integrale e jetës sonë dhe t'u ofrojë pjesëmarrësve njohuri për të ardhmen e punës, arsimit, evolucionit organizativ dhe kujdesit shëndetësor.

Ngjarja do të shfaqë panele dhe diskutime mbi tema të ndryshme që lidhen me AI. Një panel, i titulluar "Aplikacione inovative të AI: Zgjidhje pioniere për sukses në biznes", do të ketë ekspertë që ndajnë përvojat e tyre në përdorimin e AI për të rritur konkurrencën në sektorët e tyre përkatës. Një tjetër panel, "Kapitali sipërmarrës i AI: Analiza e tendencave dhe mundësive në tregun e AI", do të eksplorojë mundësitë e investimit në tregun dinamik të AI.

Samiti Dixhital i Valencias do të nxjerrë në pah gjithashtu konvergjencën e teknologjisë dhe kreativitetit, ndikimin e inovacionit dhe tendencat e ardhshme në udhëtime. Ai do të gërmojë në potencialin revolucionar të AI në mbështetjen teknike dhe do të adresojë konsiderata të rëndësishme etike që lidhen me shfrytëzimin e fuqisë së AI duke ruajtur vlerat njerëzore dhe mirëqenien sociale.

Samiti pritet të tërheqë mbi 10,000 pjesëmarrës nga më shumë se 80 vende, duke përfshirë 400 investitorë ndërkombëtarë me një portofol që tejkalon 8 miliardë euro. Mbështetur nga organizata të tilla si HP, Telefónica, Banco Sabadell dhe Qeveria e Spanjës, samiti do të shërbejë si një platformë për startup-et për t'u lidhur me investitorët dhe bashkëpunëtorët.

Rritja e Samitit Dixhital të Valencias ka qenë e jashtëzakonshme, me një rritje prej 1,500% të pjesëmarrësve që nga fillimi i tij në 2018. Kjo rritje ka forcuar ekosistemin e Valencias si i treti më i madh në Spanjë për sa i përket vëllimit të investimeve, me mbi 1,200 startup dhe më shumë se 700 milionë euro të investuara vitet e fundit.

Startup Valencia, organizatori i ngjarjes, është një organizatë jofitimprurëse e dedikuar për të promovuar dhe përfaqësuar ekosistemin e teknologjisë dhe inovacionit të Valencias. Ajo ka mbledhur mbi 350 bashkëpunëtorë dhe gëzon mbështetje nga partnerë të shquar si Google, HP, Banco Sabadell dhe Telefónica, ndër të tjera.

Samiti Dixhital i Valencias 2023 premton të jetë një ngjarje që ndryshon lojën, duke bashkuar liderët e industrisë dhe vizionarët për të eksploruar potencialin e madh të inteligjencës artificiale dhe ndikimin e saj në shoqëri. Është vendosur të formësojë të ardhmen e AI dhe integrimin e saj në sektorë të ndryshëm për vitet në vijim.

