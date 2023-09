Përditësimi i kufjeve Vision Pro të Apple: Në rrugën e duhur për lançimin në vitin 2024

By

Apple po bën përparim me kufjet e saj të shumëpritura të realitetit të përzier Vision Pro, me CEO Tim Cook që konfirmoi në ngjarjen e fundit të lançimit "Wonderlust" se kufjet janë ende në rrugën e duhur për t'u dërguar në fillim të vitit të ardhshëm. Njoftimi vjen pas lëvizjes së Apple në korrik për të ftuar zhvilluesit të aplikojnë për kompletet e zhvilluesve Vision Pro.

Testuesit e hershëm të Vision Pro kanë mbetur të impresionuar me rezolucionin e tij të ekranit, aftësitë e kalimit të videos dhe zbulimin e gjesteve. Këto veçori demonstrojnë potencialin e kufjeve dhe nxjerrin në pah aftësitë e tij. Sidoqoftë, suksesi i Vision Pro përfundimisht do të varet nga forca e ekosistemit të aplikacionit të tij. Një grup i fuqishëm aplikacionesh në fillim do të ndikojë shumë në vendimin e konsumatorëve për të adoptuar pajisjen.

Pavarësisht raporteve fillestare që sugjerojnë vonesa të mundshme, përditësimi i sotëm i siguron konsumatorët se Apple mbetet e përkushtuar ndaj udhërrëfyesit të saj. Kompania kishte njoftuar më parë Vision Pro në qershor, me plane për ta nxjerrë atë në fillim të vitit të ardhshëm, duke filluar në SHBA. Përkushtimi i Apple për të përmbushur këtë afat kohor tregon se çdo problem me komponentët kryesorë, siç është ekrani me pamje nga jashtë, po trajtohen, duke siguruar që kufjet të lansohen siç është planifikuar.

Ndërsa zhvilluesit vazhdojnë të punojnë në krijimin e përmbajtjes për Vision Pro, pritshmëria për pajisjen rritet. Rekordi i inovacionit dhe cilësisë së Apple ka krijuar emocione në industri dhe konsumatorët po presin me padurim përvojën e realitetit të përzier që Vision Pro premton të japë. Me veçoritë e tij të përparuara dhe ekosistemin e fortë, Vision Pro ka potencialin të revolucionarizojë mënyrën se si ndërveprojmë me përmbajtjen dixhitale.

Burimet:

– Monica Chin, The Verge. /