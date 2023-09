Apple lëshon modelet e Apple Watch neutral ndaj karbonit në përpjekje për të reduktuar emetimet

Apple njoftoi të martën se po prezanton versione neutrale ndaj karbonit të tre modeleve të saj Apple Watch si pjesë e angazhimit të saj për t'u bërë neutral ndaj karbonit deri në vitin 2030. Këto modele të reja do të shfaqin një logo të gjelbër në kutitë e tyre për të nënkuptuar qëndrueshmërinë e tyre.

Pjesa më e madhe e reduktimit të emetimeve në këto orë vjen nga përdorimi i energjisë elektrike të pastër gjatë procesit të prodhimit. Apple zbuloi se 300 nga furnizuesit e saj janë angazhuar gjithashtu për përdorimin e energjisë së pastër për prodhimin e Apple.

Megjithatë, rrjeti i transportit i Apple, i cili mbështetej shumë në avionë, mbeti një burim i rëndësishëm i emetimeve. Për të adresuar këtë, Apple planifikon të transportojë më shumë orë me varka, trena dhe metoda të tjera jo-ajrore për të reduktuar emetimet.

Për tre modelet e Apple Watch neutral ndaj karbonit, gjysma e dërgesave sipas peshës do të zhvendoset me metoda jo ajrore. Drejtuesit e Apple deklaruan se ky ndryshim do të ndihmojë në uljen e konsumit të karburantit dhe krijimin e më pak emetimeve të karbonit.

Duke përdorur këtë metodë transporti, Apple synon të ketë emetime më të ulëta se modelet e mëparshme të orëve. Për çdo emetim të mbetur, kompania do të blejë kompensime të karbonit për të siguruar neutralitetin e karbonit.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE dhe Apple Watch Ultra 2 me logon e re jeshile do të kenë emetime dukshëm më të ulëta në krahasim me produktet e mëparshme. Në veçanti, Seria 9 e re e aluminit miqësore ndaj klimës me një brez sportiv do të ketë 8.1 kg (18 lb) emetime të mbetura pas ndryshimeve të Apple.

Për më tepër, Apple po punon për të përdorur më shumë materiale të ricikluara në produktet e saj. Orët e reja përmbajnë lidhje me porosi të aluminit dhe titanit të bëra nga materiale të ricikluara, si dhe bateri që përmbajnë vetëm kobalt të ricikluar. Apple planifikon t'i zgjerojë këto praktika të qëndrueshme në më shumë produkte të saj në të ardhmen.

Pavarësisht zhvendosjes drejt qëndrueshmërisë, Apple theksoi se versionet neutrale ndaj karbonit të orëve të saj do të kenë çmim të njëjtë me modelet standarde. Kompania synon t'i bëjë këto ndryshime të realizueshme dhe të përsëritshme për bizneset e tjera.

Burimet: Reuters