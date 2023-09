Apple prezanton Materialin FineWoven për brezat e iPhone 15 dhe Apple Watch

By

Apple ka njoftuar prezantimin e një materiali të ri premium për brezat e Apple Watch dhe kutitë e iPhone 15 të quajtur FineWoven. Ky material zëvendëson ofertat e mëparshme të lëkurës që kanë qenë në rënie në cilësi. Vendimi për të ndërruar materiale u nxit gjithashtu nga gjurma e konsiderueshme e karbonit e lidhur me prodhimin e lëkurës në shkallën e Apple.

FineWoven është një material mikrotwill i bërë nga 68 përqind material i ricikluar pas konsumit. Ka një teksturë të butë dhe të ngjashme me kamoshi, duke ofruar një ndjesi komode për shiritat e Apple Watch. Shiritat do të pajisen me mbyllje Magnetic Link dhe Modern Buckle për komoditet dhe siguri të shtuar.

Për sa i përket kutive të iPhone 15, FineWoven do të mbështesë ekosistemin MagSafe të Apple, duke i lejuar përdoruesit të lidhin me lehtësi karikues magnetikë, kuleta dhe aksesorë të tjerë. Kjo siguron përputhshmëri me ekosistemin e Apple ndërsa ofron një alternativë më të qëndrueshme ndaj lëkurës.

Shumë klientë kanë shprehur pakënaqësi me cilësinë në rënie të Apple të kutive të lëkurës së lopës. Megjithatë, prodhuesit e palëve të treta pritet ta plotësojnë këtë boshllëk duke ofruar kuti lëkure të lira ose alternativa me cilësi më të lartë që justifikojnë një çmim premium.

Materiali FineWoven sjell një qasje të re për kutitë prej pëlhure, pasi Google hoqi gradualisht përzgjedhjet e tij të kafazeve prej pëlhure dhe i zëvendësoi ato me opsione silikoni. Përpjekja e Apple në kutitë prej pëlhure paraqet një mundësi emocionuese për përdoruesit që të përjetojnë një pamje dhe ndjesi të re.

