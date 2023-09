iPhone i ri i Apple për të kaluar në USB-C: Çfarë duhet të dini

Apple do të prezantojë iPhone-in e saj më të fundit në ngjarjen e tij vjetore të vjeshtës më 12 shtator. Një nga ndryshimet e spikatura që priten është kalimi nga lidhësi Lightning në USB-C. Ndërsa ky ndryshim mund të shkaktojë disa shqetësime për përdoruesit, ai është i mandatuar nga një rregullore e re e Bashkimit Evropian që kërkon që pajisjet elektronike të pajisen me porte USB-C deri në vitin 2024.

Lëvizja në USB-C synon të përmirësojë komoditetin e konsumatorit dhe të reduktojë mbetjet elektronike. Me çelësin, përdoruesit do të mund të përdorin të njëjtin karikues për kufjet e tyre iPhone, MacBook, Nintendo Switch dhe Beats. Kjo do të thotë që më pak kabllo do të përfundojnë në deponi, pasi përdoruesit nuk do të kenë më nevojë të zëvendësojnë karikuesin e tyre me çdo blerje të pajisjes së re.

Sidoqoftë, kalimi në USB-C do të thotë që përdoruesit që aktualisht mbështeten në lidhësit Lightning do të duhet të investojnë në karikues të rinj USB-C. Kjo mund të rezultojë në shpenzime shtesë për konsumatorët, veçanërisht nëse ata kërkojnë karikues të shumtë për vendndodhje ose pajisje të ndryshme.

Megjithë shqetësimin fillestar, kalimi në USB-C pritet të përfitojë përdoruesit në planin afatgjatë. Ai do të thjeshtojë procesin e karikimit për pajisje të ndryshme dhe do të kontribuojë në reduktimin e mbetjeve elektronike.

Ndërsa Apple mund të përfitojë nga shitjet e karikuesve të rinj USB-C, qëllimi kryesor është të pajtohet me rregulloren e BE-së dhe të sigurojë një përvojë më të standardizuar karikimi për konsumatorët. Ndërrimi do të lidhë Apple me kompanitë e tjera të mëdha të teknologjisë që kanë adoptuar tashmë USB-C si një standard universal.

Pavarësisht nga telashet e përkohshme, kalimi në USB-C është përfundimisht një ndryshim pozitiv që do të rrisë komoditetin dhe do të kontribuojë në një të ardhme më të qëndrueshme për pajisjet elektronike.

Burimet:

– Mark Gurman i Bloomberg

– Rregullorja e Bashkimit Evropian

– Daniel Howley, Yahoo Finance